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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Клермон
Анжер - Клермон: обзор матча 15 января 2023
Анжер
15.01.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 2
Завершен
Клермон
80'
С. Буфал
40'
Э. Рашани
47'
Н. Боржес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Клермон
87'
Замена
Я. Массолен
️️️️
С. Хауи
87'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Д. Аллевина
84'
Желтая карточка
М. Кофрие
ГОЛ! 1:2!
С. Буфал
Пас отдал
Н. Бенталеб
80'
79'
Желтая карточка
Н. Боржес
73'
Замена
М. Чам
️️️️
Э. Рашани
73'
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
П. Капелле
69'
Желтая карточка
С. Хунтонджи
60'
Замена
А. Сима
️️️️
Б. Менди
60'
Замена
А. Унаи
️️️️
А. Эну
60'
47'
ГОЛ! 0:2!
Н. Боржес
Пас отдал
Г. Кюи
Желтая карточка
П. Капелле
42'
40'
ГОЛ! 0:1!
Э. Рашани
Замена
Х. Абделли
️️️️
Ф. Эль-Мелали
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Анжер
25
Тео Борне
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ЦЗ
21
Аззедин Унаи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
23
Жан Бахоя
АП
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
10
Янис Массолен
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
20
Жодель Доссу
ПП
17
Комнен Андрич
ЦФ
3-1-2-1-3
13
Бернардони
22
Хунтонджи
16
Блажич
25
Бамба
3
Менди
15
Капелле
6
Бенталеб
17
Буфал
19
Салама
23
Эну
28
Эль-Мелали
4-2-1-2-1
1
Мори
36
Сейду
5
Кофрие
24
Ветеска
30
Боржес
6
Маньин
25
Гастьен
26
Аллевина
10
Хауи
19
Рашани
99
Кюи
15
Капелле
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
15
Капелле
23
Эну
21
Унаи
21
Унаи
23
Эну
28
Эль-Мелали
8
Абделли
8
Абделли
28
Эль-Мелали
3
Менди
19
Сима
19
Сима
3
Менди
26
Аллевина
2
Зеффан
2
Зеффан
26
Аллевина
10
Хауи
10
Массолен
10
Массолен
10
Хауи
19
Рашани
70
Чам
70
Чам
19
Рашани
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
Остались в запасе
Анжер
Клермон
25
Тео Борне
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
23
Жан Бахоя
АП
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Абдель Буазама
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
20
Жодель Доссу
ПП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
25
Тео Борне
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
23
Жан Бахоя
АП
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
20
Жодель Доссу
ПП
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Анжер - Клермон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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