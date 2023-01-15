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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Фенербахче
Газиантеп - Фенербахче: обзор матча 15 января 2023
Газиантеп
15.01.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
55'
С. Кициу
8'
Э. Валенсия
90+1'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Фенербахче
Желтая карточка
М. Евтович
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Э. Валенсия
Пас отдал
Д. Росси
90'
Желтая карточка
С. Дурсун
Замена
М. Ганоушек
️️️️
H. Ibrahim Pehlivan
86'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
А. Меркель
86'
83'
Замена
А. Гюлер
️️️️
М. Креспо
81'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Э. Алиоски
Замена
В. Велиу
️️️️
Л. Маркович
81'
73'
Желтая карточка
А. Салаи
Вторая желтая
А. Сагаль
70'
68'
Замена
Линкольн
️️️️
М. Хакан Яндас
68'
Замена
Д. Росси
️️️️
Э. Мор
68'
Замена
Д. Кинг
️️️️
М. Батшуайи
Желтая карточка
А. Сагаль
59'
ГОЛ! 1:1!
С. Кициу
55'
Желтая карточка
П. Джилободжи
47'
Желтая карточка
А. Максим
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
Э. Валенсия
7'
Желтая карточка
Э. Мор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
11
Мирза Джихан
ЛВ
8
Фуркан Соялп
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
18
Линкольн
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-3-3
19
Гювенк
70
Кициу
3
Джилободжи
3
5
Эрсой
8
Евтович
21
Меркель
44
Максим
8
Маркович
28
Сагаль
25
Фигейредо
3-1-3-1-2
1
Баиндыр
4
Акайдын
41
Салаи
7
Алиоски
15
Арао
8
Яндас
19
Креспо
24
Кадиоглу
7
Мор
13
Валенсия
44
Батшуайи
3
23
Ганоушек
23
Ганоушек
3
21
Меркель
8
Соялп
8
Соялп
21
Меркель
8
Маркович
7
Велиу
7
Велиу
8
Маркович
19
Креспо
15
Гюлер
15
Гюлер
19
Креспо
8
Яндас
18
Линкольн
18
Линкольн
8
Яндас
7
Мор
9
Росси
9
Росси
7
Мор
7
Алиоски
19
Дурсун
19
Дурсун
7
Алиоски
44
Батшуайи
7
Кинг
7
Кинг
44
Батшуайи
Остались в запасе
Газиантеп
Фенербахче
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Газиантеп - Фенербахче
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
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