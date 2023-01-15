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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Спортинг
Бенфика - Спортинг: обзор матча 15 января 2023
Бенфика
15.01.2023, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 16 тур
2 : 2
Завершен
Спортинг
37'
Г. Рамуш
64'
Г. Рамуш
27'
А. Бах (АГ)
53'
П. Гонсалвеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Спортинг
Замена
Шикинью
️️️️
Рафа
90'
+3
89'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Тринкау
86'
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
78'
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Эдвардс
67'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
М. Рейс
Замена
Д. Нерес
️️️️
Ф. Эушнес
65'
ГОЛ! 2:2!
Г. Рамуш
Пас отдал
А. Гримальдо
64'
62'
Желтая карточка
М. Угарте
53'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Гонсалвеш
47'
Желтая карточка
Тринкау
45'
+3
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
Желтая карточка
Рафа
41'
ГОЛ! 1:1!
Г. Рамуш
37'
27'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Бах
Желтая карточка
Н. Отаменди
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
87
Жоау Невеш
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
77
Жован Кабрал
ЛВ
18
Матеуш Фернандеш
АП
4-3-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Силва
6
Бах
17
Фернандес
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
27
Рафа
9
Рамуш
4-1-1-1-3
1
Адан
23
Порро
4
Коатес
25
Инасиу
2
Рейс
5
Угарте
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
26
Паулинью
7
Тринкау
11
Сантуш
27
Рафа
22
Шикинью
22
Шикинью
27
Рафа
14
Эушнес
7
Нерес
7
Нерес
14
Эушнес
2
Рейс
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
2
Рейс
10
Эдвардс
11
Гомес
11
Гомес
10
Эдвардс
7
Тринкау
77
Кабрал
77
Кабрал
7
Тринкау
Остались в запасе
Бенфика
Спортинг
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
87
Жоау Невеш
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
18
Матеуш Фернандеш
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
87
Жоау Невеш
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
9
Петар Муса
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
18
Матеуш Фернандеш
АП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Бенфика - Спортинг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
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