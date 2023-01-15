Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Арис
Олимпиакос - Арис: обзор матча 15 января 2023
Олимпиакос
15.01.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Арис
46'
Г. Масурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Арис
Желтая карточка
О. Рябчук
90'
+1
Замена
Г. Родригеш
️️️️
П. Бьель
88'
84'
Желтая карточка
Фабиано
84'
Замена
Л. Пальма
️️️️
М. Гарсия
79'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Б. Дабо
Замена
Д. Самассеку
️️️️
Х. Родригес
78'
72'
Замена
Р. Камашу
️️️️
А. Грэй
72'
Замена
️️️️
М. Гарсия
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
69'
ГОЛ! 1:0!
Г. Масурас
Пас отдал
Х. Родригес
46'
Замена
Г. Масурас
️️️️
К. Фортунис
46'
39'
Желтая карточка
Б. Дабо
38'
Желтая карточка
М. Одубайо
Желтая карточка
Х. Ин Бом
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
5
Андреас Ндой
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
16
Пеп Бьель
АП
23
Хамес Родригес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Арис
23
Хулиан
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
12
Марсело
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
5
Ману Гарсия
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пасхалакис
5
Рябчук
19
Папастатопулос
23
Родиней
6
М'Вила
5
Ндой
16
Ин Бом
7
Фортунис
23
Родригес
16
Бьель
94
Бакамбу
4-4-1-1
23
Хулиан
28
Одубайо
4
Фабиано
14
Брабец
18
Мазику
6
Дабо
16
Дарида
18
Гарсия
5
Этебо
7
Мансини
45
Грэй
23
Родригес
18
Самассеку
18
Самассеку
23
Родригес
7
Фортунис
7
Масурас
7
Масурас
7
Фортунис
16
Бьель
10
Родригеш
10
Родригеш
16
Бьель
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
6
Дабо
8
Дукур
8
Дукур
6
Дабо
5
Гарсия
5
Гарсия
18
Гарсия
77
Пальма
77
Пальма
18
Гарсия
45
Грэй
64
Камашу
64
Камашу
45
Грэй
Остались в запасе
Олимпиакос
Арис
19
Константинос Цолакис
ВР
12
Марсело
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Мариос Сиабанис
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
12
Марсело
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Олимпиакос - Арис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Новости команд
Все
Олимпиакос
Арис
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Клуб РПЛ подпишет Дуду
29 июня
2
Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии
2025.08.01 21:09
1
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
2025.07.30 19:53
3
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+