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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Фамаликан
Шавиш - Фамаликан: обзор матча 30 декабря 2022
Шавиш
30.12.2022, пятница, 20:00
Португалия. Примейра, 14 тур
0 : 2
Завершен
Фамаликан
18'
Й. Кадис
53'
И. Хайме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Фамаликан
Желтая карточка
И. Абасс
90'
+4
87'
Замена
Р. Лима
️️️️
И. Хайме
79'
Желтая карточка
С. Коломбатто
Замена
Х. Арриба
️️️️
Л. Сингх
74'
Замена
Жуниньо
️️️️
Гима
74'
Замена
Бенни
️️️️
Жо
73'
69'
Замена
Пеле
️️️️
Г. Ассунсао
69'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
А. Пенетра
69'
Замена
Р. Фонте
️️️️
Пабло
60'
Замена
И. Родригес
️️️️
Г. Са
57'
Желтая карточка
Пабло
Замена
Н. Обиора
️️️️
Эуллер
56'
Замена
И. Абасс
️️️️
Ж. Мендеш
55'
53'
ГОЛ! 0:2!
И. Хайме
Пас отдал
Ф. Моура
45'
+6
Желтая карточка
Э. Михай
Пенальти не реализован!
Жо
45'
+1
44'
Желтая карточка
Г. Са
Желтая карточка
Гима
39'
35'
Желтая карточка
А. Пенетра
Желтая карточка
Жо
20'
18'
ГОЛ! 0:1!
Й. Кадис
Пас отдал
С. Коломбатто
Желтая карточка
Б. Ланга
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
20
Нельсон Монте
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
5
Бруну Ланга
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
21
Гима
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
16
Эуллер
ЦФ
99
Жо
ЦФ
Фамаликан
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
8
Густаво Са
ЦП
19
Пабло
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
6
Сиди Сарр
ОП
7
Бенни
ЦП
40
Нванкво Обиора
ЦП
19
Хонни Арриба
ПВ
23
Жуниньо
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
25
Пеле
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
4-3-1-2
28
Витор
20
Монте
19
Витория
5
Ланга
77
Коррейя
21
Гима
18
Тейшейра
10
Мендеш
11
Сингх
99
Жо
16
Эуллер
4-2-2-1-2
5
Пенетра
5
Риччели
4
Михай
74
Моура
12
Ассунсао
11
Коломбатто
8
Са
19
Пабло
24
Хайме
29
Кадис
1
Жуниор
99
Жо
7
Бенни
7
Бенни
99
Жо
16
Эуллер
40
Обиора
40
Обиора
16
Эуллер
10
Мендеш
7
Абасс
7
Абасс
10
Мендеш
11
Сингх
19
Арриба
19
Арриба
11
Сингх
21
Гима
23
Жуниньо
23
Жуниньо
21
Гима
24
Хайме
28
Лима
28
Лима
24
Хайме
5
Пенетра
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
5
Пенетра
12
Ассунсао
25
Пеле
25
Пеле
12
Ассунсао
8
Са
7
Родригес
7
Родригес
8
Са
19
Пабло
17
Фонте
17
Фонте
19
Пабло
Остались в запасе
Шавиш
Фамаликан
31
Родриго Моура
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
6
Сиди Сарр
ОП
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
6
Сиди Сарр
ОП
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Шавиш - Фамаликан
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль
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