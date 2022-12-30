Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Лестер
Ливерпуль - Лестер: обзор матча 30 декабря 2022
Ливерпуль
30.12.2022, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
38'
В. Фас (АГ)
45'
В. Фас (АГ)
4'
К. Дьюсбери-Холл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Лестер
Замена
С. Байчетич
️️️️
Х. Эллиот
86'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
86'
71'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
А. Перес
67'
Желтая карточка
Б. Сумаре
Замена
Н. Кейта
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
62'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
62'
59'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
О. Ндиди
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
В. Фас
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Фас
38'
15'
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Дьюсбери-Холл
Пас отдал
П. Дака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
8
Бобби Кларк
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
11
Бен Доук
ПВ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
14
Хендерсон
6
Алькантара
21
Окслэд-Чемберлен
10
Эллиот
10
Салах
29
Нуньес
4-2-2-2
21
Уорд
21
Кастань
12
Амарти
4
Фас
33
Томас
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
11
Барнс
22
Перес
27
Дака
10
Эллиот
22
Байчетич
22
Байчетич
10
Эллиот
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
21
Окслэд-Чемберлен
8
Кейта
8
Кейта
21
Окслэд-Чемберлен
4
Ндиди
18
Тилеманс
18
Тилеманс
4
Ндиди
22
Перес
17
Ихеначо
17
Ихеначо
22
Перес
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
Остались в запасе
Ливерпуль
Лестер
11
Бен Доук
ПВ
13
Адриан
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Бобби Кларк
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Даниэль Иверсен
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
11
Бен Доук
ПВ
13
Адриан
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Бобби Кларк
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ливерпуль - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Новости команд
Все
Ливерпуль
Лестер
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
Вчера, 09:34
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
Вчера, 09:34
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+