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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Витория Гимараеш
Визела - Витория Гимараеш: обзор матча 30 декабря 2022
Визела
30.12.2022, пятница, 22:00
Португалия. Примейра, 14 тур
3 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
43'
Саму (П)
47'
Саму
90+4'
М. Осмайич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Витория Гимараеш
90'
+7
Желтая карточка
А. Силва
Желтая карточка
М. Осмайич
90'
+5
ГОЛ! 3:0!
М. Осмайич
90'
+4
Желтая карточка
Б. Вильсон
87'
Замена
Т. Силва
️️️️
К. Бондосу
85'
Замена
О. Рашид
️️️️
Саму
84'
81'
Замена
Д. Силва
️️️️
Т. Силва
Замена
И. Фернандеш
️️️️
Клаудемир
75'
Замена
К. Исаак
️️️️
М. Перейра
74'
68'
Замена
А. Сафира
️️️️
А. Силва
66'
Желтая карточка
Н. Жанвье
Замена
А. Мендес
️️️️
Н. Морейра
64'
58'
Замена
А. Силва
️️️️
R. Lameiras
58'
Замена
Н. Луж
️️️️
И. Бамба
ГОЛ! 2:0!
Саму
47'
46'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Андре
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Саму
43'
Желтая карточка
Н. Морейра
27'
18'
Желтая карточка
Т. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
3
Матеус Перейра
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
20
Саму
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Витория Гимараеш
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
80
Дани Силва
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
4-3-2-1
97
Бантич
43
Вильсон
3
Андерсон
3
Перейра
2
Жулиао
14
Гуццо
6
Клаудемир
20
Саму
18
Осмайич
17
Морейра
10
Бондосу
4-1-4-1
14
Варела
17
Вильянуэва
13
Амару
2
28
Са
22
Бамба
21
Андре Андре
10
Джонстон
10
70
Силва
33
Силва
6
Клаудемир
14
Фернандеш
14
Фернандеш
6
Клаудемир
10
Бондосу
82
Силва
82
Силва
10
Бондосу
20
Саму
23
Рашид
23
Рашид
20
Саму
17
Морейра
22
Мендес
22
Мендес
17
Морейра
3
Перейра
2
Исаак
2
Исаак
3
Перейра
70
Силва
80
Силва
80
Силва
70
Силва
22
Бамба
10
Луж
10
Луж
22
Бамба
21
Андре Андре
17
Жанвье
17
Жанвье
21
Андре Андре
33
Силва
9
Сафира
9
Сафира
33
Силва
10
17
Силва
17
Силва
10
Остались в запасе
Визела
Витория Гимараеш
1
Луис Фелипе
ВР
70
Francis Cann
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
70
Francis Cann
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Остались в запасе
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Визела - Витория Гимараеш
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
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