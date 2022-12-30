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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Халл Сити
Бирмингем Сити - Халл Сити: обзор матча 30 декабря 2022
Бирмингем Сити
30.12.2022, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Халл Сити
78'
О. Эступиньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Халл Сити
Желтая карточка
Т. Дини
90'
+4
90'
+4
Замена
К. Элдер
️️️️
Р. Лонгман
Замена
Д. Леко
️️️️
М. Колен
89'
87'
Замена
Т. Фигейреду
️️️️
Р. Слатер
78'
ГОЛ! 0:1!
О. Эступиньян
Пас отдал
С. Кристи
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Ж. Бакуна
78'
65'
Замена
Т. Смит
️️️️
А. Саядманеш
Замена
Д. Грэм
️️️️
Э. Лонгело
59'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Д. Сэндерсон
59'
Желтая карточка
М. Робертс
57'
38'
Желтая карточка
А. Саядманеш
Желтая карточка
Ж. Бакуна
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
19
Тахит Чон
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
5
Грег Доэрти
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
10
Джордан Грэм
ЛВ
20
Элфи Чанг
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
4
Хавьер Симонс
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
3-3-1-2-1
26
Радди
2
Колен
6
Трасти
4
Робертс
45
Лонгело
5
Белик
28
Сэндерсон
7
Бакуна
28
Меджбри
19
Чон
14
Дини
4-1-2-1-2
13
Ингрэм
15
МакЛафлин
3
Гривз
29
Кристи
5
Джонс
27
Слатер
5
Доэрти
14
Сери
47
Лонгман
19
Эступиньян
17
Саядманеш
7
Бакуна
8
Джеймс
8
Джеймс
7
Бакуна
45
Лонгело
10
Грэм
10
Грэм
45
Лонгело
28
Сэндерсон
10
Юткевич
10
Юткевич
28
Сэндерсон
2
Колен
17
Леко
17
Леко
2
Колен
27
Слатер
2
Фигейреду
2
Фигейреду
27
Слатер
47
Лонгман
20
Элдер
20
Элдер
47
Лонгман
17
Саядманеш
29
Смит
29
Смит
17
Саядманеш
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Халл Сити
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
7
Джоб Беллингем
АП
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
4
Хавьер Симонс
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
7
Джоб Беллингем
АП
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
4
Хавьер Симонс
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Бирмингем Сити - Халл Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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