Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Уотфорд
Суонси - Уотфорд: обзор матча 30 декабря 2022
Суонси
30.12.2022, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
4 : 0
Завершен
Уотфорд
39'
Ж. Пироэ
74'
Л. Каллен
78'
Ж. Пироэ
87'
Д. Латибодье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Уотфорд
ГОЛ! 4:0!
Д. Латибодье
87'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Д. Латибодье
78'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Л. Каллен
77'
ГОЛ! 2:0!
Л. Каллен
74'
71'
Желтая карточка
Д. Бахман
70'
Замена
Д. Моррис
️️️️
Т. Деле-Баширу
69'
Желтая карточка
С. Калу
Замена
О. Нтчам
️️️️
Л. Кандл
66'
Желтая карточка
Д. Латибодье
64'
61'
Замена
В. Байо
️️️️
Я. Асприлья
61'
Замена
С. Калу
️️️️
К. Кэткарт
Желтая карточка
Д. Фултон
60'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Л. Каллен
39'
Желтая карточка
Г. Дарлинг
28'
Желтая карточка
М. Гримес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
15
Адриан Блэйк
ЛВ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
90
Самуэль Калу
ПВ
15
Вакун Байо
ЦФ
4-3-1-2
13
Бенда
3
Мэннинг
22
Латибодье
6
Дарлинг
5
Кабанго
25
Кандл
6
Гримес
4
Фултон
8
Купер
9
Пироэ
11
Каллен
3-2-2-2-1
26
Бахман
27
Кабаселе
20
Кэткарт
5
Троост-Эконг
2
Нгакия
2
Гаспар
10
Бакуна
20
Деле-Баширу
7
Сарр
22
Асприлья
9
Дэвис
25
Кандл
10
Нтчам
10
Нтчам
25
Кандл
11
Каллен
7
Аллен
7
Аллен
11
Каллен
20
Деле-Баширу
3
Моррис
3
Моррис
20
Деле-Баширу
20
Кэткарт
90
Калу
90
Калу
20
Кэткарт
22
Асприлья
15
Байо
15
Байо
22
Асприлья
Остались в запасе
Суонси
Уотфорд
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
29
Бен Хамер
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
15
Адриан Блэйк
ЛВ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
15
Адриан Блэйк
ЛВ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Суонси - Уотфорд
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Уотфорд
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+