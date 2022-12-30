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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Бернли
Сток Сити - Бернли: обзор матча 30 декабря 2022
Сток Сити
30.12.2022, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Бернли
61'
Д. Каллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Бернли
Желтая карточка
Л. Бэйкер
89'
84'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Я. Матсен
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Д. Томпсон
79'
74'
Желтая карточка
Я. Матсен
Замена
Д. Лорент
️️️️
У. Смоллбоун
72'
Замена
Т. Фосу
️️️️
Д. Тимон
71'
Замена
Л. Делап
️️️️
Д. Браун
71'
69'
Замена
Н. Телла
️️️️
М. Бенсон
61'
ГОЛ! 0:1!
Д. Каллен
Пас отдал
Д. Родригес
52'
Замена
А. Зарури
️️️️
Д. Чурлинов
52'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Барнс
Желтая карточка
Г. Кларк
45'
+1
33'
Желтая карточка
Э. Барнс
29'
Желтая карточка
Д. Каллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
19
Лайам Делап
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
10
Скотт Твайн
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
3-2-3-2
1
Бонхэм
3
Фокс
4
Кларк
14
Тимон
16
Уилмот
15
Суттар
8
Бэйкер
15
Томпсон
12
Смоллбоун
18
Браун
23
Кэмбелл
4-3-2-1
49
Мурич
14
Робертс
4
Харвуд-Беллис
5
Байер
22
Матсен
4
Корк
24
Каллен
8
Браунхилл
14
Бенсон
21
Чурлинов
35
Барнс
15
Томпсон
25
Пауэлл
25
Пауэлл
15
Томпсон
12
Смоллбоун
29
Лорент
29
Лорент
12
Смоллбоун
14
Тимон
24
Фосу
24
Фосу
14
Тимон
18
Браун
19
Делап
19
Делап
18
Браун
22
Матсен
18
Тэйлор
18
Тэйлор
22
Матсен
21
Чурлинов
21
Зарури
21
Зарури
21
Чурлинов
14
Бенсон
23
Телла
23
Телла
14
Бенсон
35
Барнс
16
Родригес
16
Родригес
35
Барнс
Остались в запасе
Сток Сити
Бернли
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
10
Скотт Твайн
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
10
Скотт Твайн
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Сток Сити - Бернли
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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