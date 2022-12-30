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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Севилья
Сельта - Севилья: обзор матча 30 декабря 2022
Сельта
30.12.2022, пятница, 21:15
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
33'
Г. Вейга
54'
К. Салас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Севилья
89'
Желтая карточка
Э. Ламела
86'
Вторая желтая
Х. Анхель Кармона
Замена
П. Дуран
️️️️
О. Мингеса
85'
Замена
К. Васкес
️️️️
У. Мальо
85'
Желтая карточка
К. Перес
79'
Замена
О. Родригес
️️️️
Г. Вейга
72'
67'
Замена
Сусо
️️️️
Р. Мир
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Й. Ларсен
65'
Замена
К. Перес
️️️️
Ф. Серви
65'
54'
ГОЛ! 1:1!
К. Салас
Пас отдал
Х. Хордан
46'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Ю. Эн-Несири
ГОЛ! 1:0!
Г. Вейга
Пас отдал
Я. Аспас
33'
30'
Желтая карточка
Х. Хордан
Желтая карточка
Ф. Бельтран
15'
9'
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Карлес Перес
ПВ
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
19
Начо Кинтана
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Сусо
ПВ
3-2-2-3
1
Маркесин
4
Айду
14
Нуньес
30
Мингеса
22
Галан
22
Мальо
10
Вейга
8
Бельтран
22
Ларсен
10
Аспас
10
Серви
4-1-3-2
37
Буну
22
Кармона
16
Навас
4
Салас
21
Акунья
5
Фернандо
8
Торрес
19
Хордан
8
Гудель
17
Мир
21
Эн-Несири
22
Мальо
20
Васкес
20
Васкес
22
Мальо
22
Ларсен
17
де ла Торре
17
де ла Торре
22
Ларсен
10
Вейга
14
Родригес
14
Родригес
10
Вейга
10
Серви
23
Перес
23
Перес
10
Серви
30
Мингеса
11
Дуран
11
Дуран
30
Мингеса
21
Эн-Несири
9
Ламела
9
Ламела
21
Эн-Несири
17
Мир
10
Сусо
10
Сусо
17
Мир
Остались в запасе
Сельта
Севилья
25
Иван Вильяр
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
19
Начо Кинтана
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
19
Начо Кинтана
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Сельта - Севилья
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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