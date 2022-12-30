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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Брентфорд
Вест Хэм - Брентфорд: обзор матча 30 декабря 2022
Вест Хэм
30.12.2022, пятница, 22:45
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Брентфорд
18'
А. Тони
43'
Д. Да Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Брентфорд
90'
+5
Замена
П. Янссон
️️️️
А. Тони
Замена
Т. Соучек
️️️️
Л. Пакета
83'
Желтая карточка
В. Цоуфал
70'
67'
Замена
С. Годдос
️️️️
Д. Да Силва
Замена
М. Антонио
️️️️
Эмерсон
64'
59'
Замена
В. Янельт
️️️️
М. Йенсен
58'
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
43'
ГОЛ! 0:2!
Д. Да Силва
Пас отдал
А. Тони
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Тони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
3-3-3-1
22
Фабиански
33
Эмерсон
15
Доусон
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
34
Цоуфал
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Боуэн
9
Скамакка
3-2-3-1-1
1
Райя
2
Пайннок
15
Ми
25
Занка
2
Расмуссен
3
Генри
8
Йенсен
23
Нергор
10
Да Силва
19
Мбемо
17
Тони
11
Пакета
28
Соучек
28
Соучек
11
Пакета
33
Эмерсон
18
Антонио
18
Антонио
33
Эмерсон
17
Тони
18
Янссон
18
Янссон
17
Тони
8
Йенсен
27
Янельт
27
Янельт
8
Йенсен
10
Да Силва
7
Годдос
7
Годдос
10
Да Силва
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
Остались в запасе
Вест Хэм
Брентфорд
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Мэттью Кокс
ВР
14
Райан Тревитт
ЦП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
14
Райан Тревитт
ЦП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Вест Хэм - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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