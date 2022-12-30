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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Пасуш де Феррейра
Спортинг - Пасуш де Феррейра: обзор матча 30 декабря 2022
Спортинг
30.12.2022, пятница, 00:15
Португалия. Примейра, 14 тур
3 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
3'
П. Порро
22'
Н. Сантуш
45'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Пасуш де Феррейра
90'
Желтая карточка
Д. Холсгров
85'
Замена
Б. Тома
️️️️
Н. Гайтан
85'
Замена
Ж. Силва
️️️️
М. Джалу
Замена
С. Александропулос
️️️️
Тринкау
85'
Красная карточка
Д. Эссуго
82'
Замена
Р. Рибейру
️️️️
Паулинью
79'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
П. Гонсалвеш
79'
77'
Желтая карточка
М. Джалу
75'
Замена
А. Салес
️️️️
Н. Томас
75'
Замена
Уилтон
️️️️
Антунеш
Замена
А. Гомес
️️️️
Н. Сантуш
71'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
М. Эдвардс
71'
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
68'
63'
Замена
А. Буцке
️️️️
Р. Пиреш
ГОЛ! 3:0!
Паулинью
Пас отдал
П. Порро
45'
30'
Желтая карточка
Н. Гайтан
24'
Желтая карточка
Э. Феригра
ГОЛ! 2:0!
Н. Сантуш
Пас отдал
М. Эдвардс
22'
ГОЛ! 1:0!
П. Порро
Пас отдал
Н. Сантуш
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
27
Найджел Томас
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
77
Жован Кабрал
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
10
Рочинья
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
9
Уилтон
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
78
Мауру Коуту
ЦФ
4-2-1-3
1
Адан
25
Инасиу
2
Рейс
4
Коатес
23
Порро
28
Гонсалвеш
14
Эссуго
10
Эдвардс
26
Паулинью
7
Тринкау
11
Сантуш
4-1-3-2
1
Жорди
32
Рамос
3
Лима
5
Антунеш
14
Феригра
46
Пиреш
10
Гайтан
27
Томас
10
Холсгров
15
Дельгадо
20
Джалу
7
Тринкау
14
Александропулос
14
Александропулос
7
Тринкау
28
Гонсалвеш
18
Фернандеш
18
Фернандеш
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
11
Гомес
11
Гомес
11
Сантуш
10
Эдвардс
77
Кабрал
77
Кабрал
10
Эдвардс
26
Паулинью
9
Рибейру
9
Рибейру
26
Паулинью
20
Джалу
2
Силва
2
Силва
20
Джалу
10
Гайтан
24
Тома
24
Тома
10
Гайтан
5
Антунеш
9
Уилтон
9
Уилтон
5
Антунеш
46
Пиреш
17
Буцке
17
Буцке
46
Пиреш
27
Томас
9
Салес
9
Салес
27
Томас
Остались в запасе
Спортинг
Пасуш де Феррейра
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
13
Игор Векич
ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
78
Мауру Коуту
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Рочинья
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
78
Мауру Коуту
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Спортинг - Пасуш де Феррейра
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
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Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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