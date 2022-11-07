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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Санта-Клара
Шавиш - Санта-Клара: обзор матча 07 ноября 2022
Шавиш
07.11.2022, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 12 тур
0 : 0
Завершен
Санта-Клара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Санта-Клара
Желтая карточка
Н. Монте
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Баби
Замена
Жо
️️️️
С. Круз
90'
+1
89'
Замена
Д. Калила
️️️️
Х. Кинтилья
86'
Желтая карточка
А. Карвальо
85'
Замена
А. Карвальо
️️️️
Адриано
Замена
Жуниньо
️️️️
Э. Эрнандес
82'
Замена
Э. Морим
️️️️
Ж. Мендеш
82'
Желтая карточка
Л. Сингх
77'
74'
Желтая карточка
Адриано
68'
Замена
Р. Валенте
️️️️
Б. Алмейда
68'
Замена
Андрезинью
️️️️
Г. Силва
Желтая карточка
К. Понк
64'
Замена
Л. Сингх
️️️️
Х. Арриба
61'
Замена
Эуллер
️️️️
И. Абасс
61'
46'
Замена
М. Баби
️️️️
К. Тагава
Желтая карточка
С. Круз
7'
1'
Желтая карточка
Г. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
77
Жоау Коррейя
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
57
Сандру Круз
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
10
Жоау Мендеш
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
19
Хонни Арриба
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
8
Виктор Бобсин
ОП
20
Адриано
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
24
Eduardo Borges
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
7
Бенни
ЦП
70
Элдер Морим
ЦП
99
Жо
ЦФ
16
Эуллер
ЦФ
23
Жуниньо
ЦФ
Санта-Клара
33
Пауло
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
10
Андрезинью
ЦП
15
Родригу Валенте
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
37
Рилдо
АП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Витор
19
Витория
20
Монте
57
Круз
26
Понк
77
Коррейя
10
Мендеш
18
Тейшейра
19
Арриба
7
Абасс
23
Эрнандес
4-1-1-1-3
12
Батиста
3
Боатенг
17
Тассано
6
Кинтилья
95
Санья
8
Бобсин
20
Адриано
8
Алмейда
11
Силва
21
Рикардинью
11
Тагава
10
Мендеш
70
Морим
70
Морим
10
Мендеш
19
Арриба
11
Сингх
11
Сингх
19
Арриба
57
Круз
99
Жо
99
Жо
57
Круз
7
Абасс
16
Эуллер
16
Эуллер
7
Абасс
23
Эрнандес
23
Жуниньо
23
Жуниньо
23
Эрнандес
6
Кинтилья
2
Калила
2
Калила
6
Кинтилья
11
Силва
10
Андрезинью
10
Андрезинью
11
Силва
8
Алмейда
15
Валенте
15
Валенте
8
Алмейда
20
Адриано
8
Карвальо
8
Карвальо
20
Адриано
11
Тагава
17
Баби
17
Баби
11
Тагава
Остались в запасе
Шавиш
Санта-Клара
31
Родриго Моура
ВР
24
Eduardo Borges
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
7
Бенни
ЦП
33
Пауло
ЦЗ
37
Рилдо
АП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
24
Eduardo Borges
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
7
Бенни
ЦП
Остались в запасе
33
Пауло
ЦЗ
37
Рилдо
АП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Шавиш - Санта-Клара
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
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