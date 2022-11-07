Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Палмейрас
Куяба - Палмейрас: обзор матча 07 ноября 2022
Куяба
07.11.2022, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Палмейрас
6'
Д. Кафу
75'
Х. Мануэль Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Палмейрас
88'
Замена
Б. Лопес
️️️️
М. Роша
Замена
Денилсон
️️️️
R. Gava
76'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Д. Кафу
76'
75'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мануэль Лопес
75'
Замена
М. Мерентьель
️️️️
Табата
Замена
F. Marques
️️️️
A. LuÃs
66'
65'
Замена
Г. Менино
️️️️
Данило
65'
Замена
Жорже
️️️️
Вандерлан
65'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Дуду
Желтая карточка
A. LuÃs
63'
Желтая карточка
Марллон
40'
Замена
Камило
️️️️
Ж. Виларди
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кафу
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Игор Кариус
ЛЗ
28
Жоаким
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
8
Данило
ОП
10
Табата
ПВ
12
Вандерлан
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Куяба
17
Сидклей
ЛЗ
4
Паулао
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
27
Денилсон
ЦП
99
Gustavo Nescau
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
27
Камило
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
4-5
22
Вальтер
16
Кариус
33
Эмпереур
13
Марллон
28
Жоаким
77
16
Дейверсон
97
6
Виларди
18
3-2-3-2
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
26
Серкейра
20
Атуэста
8
Данило
10
Табата
33
Рони
92
Дуду
42
Лопес
12
Вандерлан
7
Кафу
2
Лукас
2
Лукас
7
Кафу
18
27
Денилсон
27
Денилсон
18
97
19
19
97
6
Виларди
27
Камило
27
Камило
6
Виларди
92
Дуду
9
Наварро
9
Наварро
92
Дуду
12
Вандерлан
6
Жорже
6
Жорже
12
Вандерлан
8
Данило
25
Менино
25
Менино
8
Данило
14
Роша
77
Лопес
77
Лопес
14
Роша
10
Табата
16
Мерентьель
16
Мерентьель
10
Табата
Остались в запасе
Куяба
Палмейрас
17
Сидклей
ЛЗ
4
Паулао
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
99
Gustavo Nescau
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
17
Сидклей
ЛЗ
4
Паулао
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
99
Gustavo Nescau
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Куяба - Палмейрас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
Новости команд
Все
Куяба
Палмейрас
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+