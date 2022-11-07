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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Нордшелланд
Мидтьюлланд - Нордшелланд: обзор матча 07 ноября 2022
Мидтьюлланд
07.11.2022, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Нордшелланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Нордшелланд
Желтая карточка
С. Гартенманн
90'
+3
87'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
М. Фрезе
Замена
Жуниньо
️️️️
Г. Исаксен
83'
75'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
А. Шельдеруп
Замена
П. Систо
️️️️
О. Серенсен
71'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
71'
Замена
В. Андреасен
️️️️
Э. Чилуфья
59'
55'
Замена
️️️️
Р. Асконе
Желтая карточка
Э. Святченко
54'
51'
Желтая карточка
Р. Асконе
7'
Желтая карточка
М. Фрезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Нордшелланд
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
33
Андреас Нибе
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
9
Сори Каба
ЦФ
Нордшелланд
27
Каре Барслунд
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
4-1-3-2
1
Лоссль
2
Андерссон
3
Гартенманн
28
Святченко
29
Паулиньо
32
Мартинес
8
Ольссон
18
Серенсен
11
Исаксен
10
Дрейер
14
Чилуфья
4-4-2-1
2
Вилладсен
4
Хансен
15
Марксен
3
Фрезе
33
Кристенсен
10
Диоманде
27
Асконе
2
Бидструп
21
Шельдеруп
7
Нуама
13
Хансен
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
11
Исаксен
18
Жуниньо
18
Жуниньо
11
Исаксен
18
Серенсен
77
Систо
77
Систо
18
Серенсен
14
Чилуфья
17
Андреасен
17
Андреасен
14
Чилуфья
21
Шельдеруп
8
Нигрен
8
Нигрен
21
Шельдеруп
3
Фрезе
24
Свенссон
24
Свенссон
3
Фрезе
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Нордшелланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
33
Андреас Нибе
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
27
Каре Барслунд
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
33
Андреас Нибе
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
Остались в запасе
27
Каре Барслунд
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Нордшелланд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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