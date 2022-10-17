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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Рандерс
Силькеборг - Рандерс: обзор матча 17 октября 2022
Силькеборг
17.10.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 13 тур
3 : 3
Завершен
Рандерс
3'
С. Йоргенсен
16'
Б. Копплин (АГ)
42'
С. Йоргенсен
8'
Д. Хег
65'
М. Эго
90+1'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Рандерс
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
А. Камара
83'
Замена
А. Камара
️️️️
Ф. Лауэнборг
Замена
Р. Гояни
️️️️
А. Клинге
78'
Замена
Т. Адамсен
️️️️
Н. Хелениус
78'
65'
ГОЛ! 3:2!
М. Эго
62'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Э. Бабаян
62'
Замена
М. Эго
️️️️
С. Одей
Замена
Л. Клиттен
️️️️
Л. Энгель
59'
46'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
М. Каллесе
ГОЛ! 3:1!
С. Йоргенсен
Пас отдал
К. Куск
42'
40'
Желтая карточка
Э. Бабаян
Замена
А. Оггесен
️️️️
М. Бринк
30'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Б. Копплин
16'
8'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хег
Пас отдал
М. Педерсен
ГОЛ! 1:0!
С. Йоргенсен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
39
Оливер Йенсен
ЛВ
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
4-4-1-1
1
Ларсен
4
Энгель
3
Феликс
3
Сальквист
22
Сонне
7
Куск
6
Бринк
23
Тордарсон
19
Клинге
8
Йоргенсен
9
Хелениус
4-4-2
30
Карльгрен
15
Копплин
28
Гравес
3
Хег
7
Каллесе
14
Лауэнборг
4
Йонсен
9
Анкерсен
12
Педерсен
98
Одей
11
Бабаян
4
Энгель
25
Клиттен
25
Клиттен
4
Энгель
6
Бринк
22
Оггесен
22
Оггесен
6
Бринк
19
Клинге
23
Гояни
23
Гояни
19
Клинге
9
Хелениус
8
Адамсен
8
Адамсен
9
Хелениус
7
Каллесе
11
Бундгор
11
Бундгор
7
Каллесе
11
Бабаян
20
Клюснер
20
Клюснер
11
Бабаян
14
Лауэнборг
45
Камара
45
Камара
14
Лауэнборг
98
Одей
45
Эго
45
Эго
98
Одей
Остались в запасе
Силькеборг
Рандерс
1
Оскар Хедвалль
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
39
Оливер Йенсен
ЛВ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
39
Оливер Йенсен
ЛВ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Силькеборг - Рандерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
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