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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Коритиба
Атлетико Паранаэнсе - Коритиба: обзор матча 17 октября 2022
Атлетико Паранаэнсе
17.10.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Коритиба
90'
А. Сантана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Коритиба
Желтая карточка
Фернандиньо
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
J. Trindade
Желтая карточка
А. Сантана
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Сантана
90'
87'
Замена
M. Alexandre
️️️️
Натанаэл
87'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
B.
Желтая карточка
П. Энрике
86'
Замена
Ромуло
️️️️
Т. Куэльо
86'
86'
Замена
Л. Гамальо
️️️️
А. Манга
75'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
Ф. Даниэл
70'
Замена
А. Мартинес
️️️️
Г. Бочилия
Замена
В. Роке
️️️️
Пабло
65'
Замена
П. Энрике
️️️️
Абнер
65'
Замена
А. Сантана
️️️️
Д. Теранс
56'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Витиньо
56'
55'
Желтая карточка
А. Манга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
80
Давид Теранс
АП
92
Пабло
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Коритиба
22
Габриэл
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
21
Jesús Trindade
ЦП
25
Bernardo
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
20
Rafael Santos
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
18
Кристиан
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Коритиба
33
Диего Порфирио
ЛЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
20
Régis
ЦП
6
Juan Diaz
ЦП
38
Geovane Santana Meurer
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
3-2-3-2
24
Бенто
16
Абнер
5
Энрике
12
Келлвен
14
Эрик
5
Фернандиньо
28
Витиньо
80
Теранс
28
Куэльо
44
Хелено
92
Пабло
2-3-2-3
22
Габриэл
4
Чансельор
4
Кастан
21
25
21
Бочилия
7
Даниэл
11
Манга
2
Натанаэл
15
20
16
Абнер
13
Энрике
13
Энрике
16
Абнер
80
Теранс
80
Сантана
80
Сантана
80
Теранс
28
Витиньо
17
Каноббио
17
Каноббио
28
Витиньо
28
Куэльо
40
Ромуло
40
Ромуло
28
Куэльо
92
Пабло
9
Роке
9
Роке
92
Пабло
7
Даниэл
19
Андерсон
19
Андерсон
7
Даниэл
2
Натанаэл
2
2
2
Натанаэл
25
17
17
25
21
Бочилия
9
Мартинес
9
Мартинес
21
Бочилия
11
Манга
99
Гамальо
99
Гамальо
11
Манга
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Коритиба
98
Андерсон Пайшао
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
18
Кристиан
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
33
Диего Порфирио
ЛЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
20
Régis
ЦП
6
Juan Diaz
ЦП
38
Geovane Santana Meurer
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
18
Кристиан
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
Остались в запасе
33
Диего Порфирио
ЛЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
20
Régis
ЦП
6
Juan Diaz
ЦП
38
Geovane Santana Meurer
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Коритиба
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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