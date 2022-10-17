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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Осасуна
Вильярреал - Осасуна: обзор матча 17 октября 2022
Вильярреал
17.10.2022, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
42'
А. Данжума
52'
А. Данжума (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Осасуна
Желтая карточка
М. Тригерос
90'
+2
Замена
М. Тригерос
️️️️
М. Морланес
84'
78'
Желтая карточка
А. Орос
77'
Замена
А. Будимир
️️️️
Кике
77'
Замена
М. Санчес
️️️️
Д. Гарсия
72'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
72'
Замена
А. Морено
️️️️
А. Данжума
71'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
66'
66'
Желтая карточка
Кике
64'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
М. Гомес
64'
Замена
А. Орос
️️️️
Л. Торро
64'
Замена
Э. Абде
️️️️
Л. Авила
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Н. Джексон
64'
61'
Желтая карточка
Х. Крус
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Данжума
52'
49'
Желтая карточка
С. Эррера
ГОЛ! 1:0!
А. Данжума
Пас отдал
Н. Джексон
42'
27'
Желтая карточка
Д. Брашанац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-2-3-1
28
Рульи
23
Педраса
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Манди
8
Морланес
10
Парехо
7
Данжума
10
Баэна
11
Джексон
10
Пино
4-1-2-1-2
1
Эррера
22
Видаль
15
Эрнандес
5
Гарсия
3
Крус
6
Торро
5
Брашанац
7
Монкайола
16
Гомес
19
Кике
6
Авила
7
Данжума
5
Морено
5
Морено
7
Данжума
8
Морланес
14
Тригерос
14
Тригерос
8
Морланес
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
11
Джексон
25
Моралес
25
Моралес
11
Джексон
5
Гарсия
23
Санчес
23
Санчес
5
Гарсия
6
Торро
10
Орос
10
Орос
6
Торро
16
Гомес
14
Гарсия
14
Гарсия
16
Гомес
6
Авила
10
Эз Абде
10
Эз Абде
6
Авила
19
Кике
17
Будимир
17
Будимир
19
Кике
Остались в запасе
Вильярреал
Осасуна
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Хуан Перес
ВР
13
Айтор
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
13
Айтор
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Вильярреал - Осасуна
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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