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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Фенербахче
Анкарагюджю - Фенербахче: обзор матча 17 октября 2022
Анкарагюджю
17.10.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Фенербахче
3'
М. Батшуайи
25'
И. Кахведжи
90+2'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Фенербахче
90'
+4
Замена
Э. Алиоски
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
90'
+4
Замена
А. Гюлер
️️️️
Линкольн
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Д. Росси
Пас отдал
Ф. Кадиоглу
Замена
Ф. Македа
️️️️
Т. Антальялы
78'
Замена
Марлон
️️️️
Я. Гюрелер
78'
72'
Замена
И. Юкшек
️️️️
И. Кахведжи
Замена
Педринью
️️️️
Г. Беридзе
71'
66'
Замена
Д. Росси
️️️️
Э. Валенсия
66'
Замена
Ж. Педро
️️️️
М. Батшуайи
Замена
О. Джейлан
️️️️
К. Малку
60'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Хесе
60'
57'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
Желтая карточка
Я. Гюрелер
47'
Желтая карточка
К. Малку
45'
+1
25'
ГОЛ! 0:2!
И. Кахведжи
Пас отдал
Э. Валенсия
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
9
Али Соу
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
18
Линкольн
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ПЗ
25
Ламин Диак
ОП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
8
Педринью
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
9
Диего Росси
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
4-2-2-2
23
Аккан
17
Гюрелер
18
Муякич
26
Радакович
24
Малку
38
Чигерчи
14
Антальялы
10
Хесе
7
Беридзе
11
Килинк
9
Соу
4-3-1-2
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
4
Азиз
13
Энрике
41
Салаи
17
Кахведжи
19
Креспо
24
Кадиоглу
18
Линкольн
44
Батшуайи
13
Валенсия
17
Гюрелер
23
Марлон
23
Марлон
17
Гюрелер
24
Малку
77
Джейлан
77
Джейлан
24
Малку
10
Хесе
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Хесе
7
Беридзе
8
Педринью
8
Педринью
7
Беридзе
14
Антальялы
9
Македа
9
Македа
14
Антальялы
26
Осайи-Самуэль
7
Алиоски
7
Алиоски
26
Осайи-Самуэль
17
Кахведжи
5
Юкшек
5
Юкшек
17
Кахведжи
18
Линкольн
15
Гюлер
15
Гюлер
18
Линкольн
13
Валенсия
9
Росси
9
Росси
13
Валенсия
44
Батшуайи
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
44
Батшуайи
Остались в запасе
Анкарагюджю
Фенербахче
13
Бахадир Гюндердю
ВР
25
Ламин Диак
ОП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
25
Ламин Диак
ОП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Анкарагюджю - Фенербахче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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