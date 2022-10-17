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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Гиресунспор
Сивасспор - Гиресунспор: обзор матча 17 октября 2022
Сивасспор
17.10.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Гиресунспор
35'
М. Ятабаре
45'
Д. Саба
89'
Х. Арслан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Гиресунспор
Замена
А. Окюмюш
️️️️
Х. Арслан
90'
+2
Замена
А. Аппиндангойе
️️️️
Д. Саба
90'
+2
90'
Замена
М. Чем Акпынар
️️️️
Х. Кампусано
ГОЛ! 3:0!
Х. Арслан
Пас отдал
Д. Саба
89'
Замена
И. Кофи
️️️️
К. Н'Жи
82'
Замена
К. Ангильский
️️️️
М. Ятабаре
82'
81'
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
А. Улудаг
71'
Желтая карточка
Ф. Сенгхор
Замена
Х. Харисис
️️️️
Р. Ялчин
63'
63'
Замена
Ф. Сенгхор
️️️️
В. Савичевич
63'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Б. Сайнс
46'
Замена
О. Джаглаян
️️️️
Г. Саглам
ГОЛ! 2:0!
Д. Саба
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Ятабаре
Пас отдал
Д. Саба
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
91
Диа Саба
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
23
Алааддин Окюмюш
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
14
Роберт Мехия
ОП
17
Доган Джан Давас
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
4-2-1-3
35
Вурал
6
Гутас
88
Османпаша
3
Чифтци
7
Палули
6
Ялчин
37
Арслан
9
Н'Жи
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
91
Саба
4-2-2-2
23
Пири
77
Билазер
25
Перес
3
Улудаг
42
Ариас
21
Кампусано
18
Савичевич
61
Саглам
17
Сайнс
11
Байич
10
Кувас
91
Саба
2
Аппиндангойе
2
Аппиндангойе
91
Саба
9
Н'Жи
5
Кофи
5
Кофи
9
Н'Жи
6
Ялчин
8
Харисис
8
Харисис
6
Ялчин
37
Арслан
23
Окюмюш
23
Окюмюш
37
Арслан
9
Ятабаре
19
Ангильский
19
Ангильский
9
Ятабаре
3
Улудаг
17
Давас
17
Давас
3
Улудаг
21
Кампусано
5
Акпынар
5
Акпынар
21
Кампусано
17
Сайнс
19
Берисбек
19
Берисбек
17
Сайнс
18
Савичевич
75
Сенгхор
75
Сенгхор
18
Савичевич
61
Саглам
17
Джаглаян
17
Джаглаян
61
Саглам
Остались в запасе
Сивасспор
Гиресунспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
10
Макс Градель
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
14
Роберт Мехия
ОП
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
10
Макс Градель
ЦП
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
14
Роберт Мехия
ОП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Сивасспор - Гиресунспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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