Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Интернасьонал
Ботафого - Интернасьонал: обзор матча 17 октября 2022
Ботафого
17.10.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 1
Завершен
Интернасьонал
68'
B. Romero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Интернасьонал
Желтая карточка
Д. Борхес
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
L.
90'
+3
Желтая карточка
Тайсон
Желтая карточка
Тикиньо
90'
+2
Замена
Г. Сауэр
️️️️
Адриэлсон
89'
81'
Замена
Л. Рамос
️️️️
Эденилсон
Замена
М. Наскименто
️️️️
Данило
77'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Ж. Сантос
74'
71'
Замена
Давид
️️️️
А. Патрик
68'
ГОЛ! 0:1!
B. Romero
65'
Замена
L.
️️️️
Д. Кардозо
64'
Замена
B. Romero
️️️️
Алемао
64'
Замена
Тайсон
️️️️
Вандерсон
Желтая карточка
Ч. Че
62'
Замена
Жеффиньо
️️️️
В. Са
57'
51'
Желтая карточка
Д. Кардозо
38'
Желтая карточка
Р. Моледо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Карлос Эдуардо
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
9
Алемао
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
47
Жеффиньо
ЦП
18
Габриэл
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
20
Лукас Перри
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Интернасьонал
27
Кайке Роша
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
12
Anthoni
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
3-1-1-1-4
25
Фернандес
21
Маршал
14
Сампайо
20
Борхес
15
Данило
33
Карлос Эдуардо
27
Са
34
Адриэлсон
9
Тикиньо
7
Сантос
3
Че Че
3-2-2-3
13
Кейллер
14
Бустос
44
Витао
6
Рене
88
Эденилсон
5
Кардозо
10
Патрик
14
де Пена
94
Вандерсон
4
Моледо
9
Алемао
27
Са
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
27
Са
7
Сантос
11
Энрике
11
Энрике
7
Сантос
34
Адриэлсон
7
Сауэр
7
Сауэр
34
Адриэлсон
15
Данило
30
Наскименто
30
Наскименто
15
Данило
10
Патрик
7
Давид
7
Давид
10
Патрик
5
Кардозо
28
28
5
Кардозо
94
Вандерсон
11
Тайсон
11
Тайсон
94
Вандерсон
88
Эденилсон
16
Рамос
16
Рамос
88
Эденилсон
9
Алемао
31
31
9
Алемао
Остались в запасе
Ботафого
Интернасьонал
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
27
Кайке Роша
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
12
Anthoni
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
12
Anthoni
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Ботафого - Интернасьонал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Ботафого
Интернасьонал
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+