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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАОК
Олимпиакос - ПАОК: обзор матча 17 октября 2022
Олимпиакос
17.10.2022, понедельник, 20:00
Греция. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Завершен
ПАОК
37'
Х. Родригес
8'
С. Папастатопулос (АГ)
56'
Х. Нарей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - ПАОК
90'
+6
Желтая карточка
Ш. Шваб
90'
+1
Желтая карточка
Д. Котарски
90'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Т. Дантас
89'
Желтая карточка
Т. Дантас
85'
Замена
️️️️
Д. Аугусто
Замена
Х. У-Джо
️️️️
У. Ба
84'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Х. Родригес
71'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Г. Родригеш
71'
70'
Замена
Ж. Састре
️️️️
М. Цаусис
Замена
Г. Масурас
️️️️
А. Камара
65'
56'
ГОЛ! 1:2!
Х. Нарей
Пас отдал
Э. Лирацис
55'
Желтая карточка
Д. Аугусто
39'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
ГОЛ! 1:1!
Х. Родригес
Пас отдал
О. Рябчук
37'
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Папастатопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
23
Хамес Родригес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
5
Андреас Ндой
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
3-1-1-3-2
19
Цолакис
5
Рябчук
27
Ба
19
Папастатопулос
6
М'Вила
16
Ин Бом
10
Родригеш
23
Родригес
17
Врусаи
94
Бакамбу
20
Камара
4-4-1-1
24
Котарски
2
Лирацис
15
Ингасон
3
Кулиеракис
14
Цаусис
8
Аугусто
27
Куртич
26
Дантас
7
Эль-Каддури
7
Нарей
7
Оливейра
23
Родригес
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
23
Родригес
20
Камара
7
Масурас
7
Масурас
20
Камара
10
Родригеш
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
10
Родригеш
27
Ба
16
У-Джо
16
У-Джо
27
Ба
14
Цаусис
25
Састре
25
Састре
14
Цаусис
26
Дантас
22
Шваб
22
Шваб
26
Дантас
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
5
Андреас Ндой
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
45
Яннис Константелиас
АП
10
Николас Куальята
ЛВ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
5
Андреас Ндой
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
45
Яннис Константелиас
АП
10
Николас Куальята
ЛВ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Олимпиакос - ПАОК
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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