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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Флуминенсе
Аваи - Флуминенсе: обзор матча 17 октября 2022
Аваи
17.10.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 3
Завершен
Флуминенсе
25'
Г. Кано
41'
Д. Брас
64'
Мартинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аваи - Флуминенсе
Замена
K.
️️️️
Л. Вентура
87'
87'
Замена
М. Араухо
️️️️
Д. Ариас
82'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Мартинелли
81'
Замена
А. Жезус
️️️️
Y. Felipe
81'
Замена
Виллиан
️️️️
Г. Кано
Желтая карточка
E. Biasi
77'
74'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Гансо
Замена
N. Palafoz
️️️️
Биссоли
73'
Замена
E. Biasi
️️️️
В. Потткер
73'
Замена
M.
️️️️
Кевин
65'
Замена
L. Silva
️️️️
R.
65'
64'
ГОЛ! 0:3!
Мартинелли
Пас отдал
Д. Ариас
41'
ГОЛ! 0:2!
Д. Брас
Пас отдал
Д. Ариас
Желтая карточка
R.
25'
25'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аваи
22
Кевин
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
25
Лукас Вентура
ЦП
8
Бруно Силва
ЦП
1
Владимир
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
19
Renato
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
2
Калегари
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Аваи
83
Glédson
ВР
44
Raphael
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
21
Eduardo Biasi
ЦП
55
Kazu
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
11
Алан
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
2-1-2-5
22
Кевин
25
Натанаэль
14
Раниэле
25
Вентура
8
Силва
19
7
Биссоли
9
90
Потткер
4
3-1-1-1-4
1
Фабио
2
Хавьер
26
Маноэл
44
Брас
7
Андре
10
Гансо
11
Ариас
14
Кано
88
8
Мартинелли
2
Калегари
90
Потткер
21
21
90
Потткер
25
Вентура
55
55
25
Вентура
22
Кевин
7
7
22
Кевин
9
23
23
9
7
Биссоли
18
18
7
Биссоли
88
19
Жезус
19
Жезус
88
11
Ариас
15
Араухо
15
Араухо
11
Ариас
10
Гансо
30
Мело
30
Мело
10
Гансо
8
Мартинелли
11
Мартинс
11
Мартинс
8
Мартинелли
14
Кано
11
Виллиан
11
Виллиан
14
Кано
Остались в запасе
Аваи
Флуминенсе
83
Glédson
ВР
44
Raphael
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
92
Rodrigo
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
22
Педро Ранхел
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
11
Алан
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
44
Raphael
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
92
Rodrigo
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
11
Алан
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Аваи - Флуминенсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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