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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Херенвен
Волендам - Херенвен: обзор матча 23 октября 2022
Волендам
23.10.2022, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 11 тур
1 : 3
Завершен
Херенвен
43'
Х. Мбуямба
24'
С. ван Хойдонк
85'
М. Келерт
87'
А. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Херенвен
90'
Замена
Р. Каиб
️️️️
А. Сарр
90'
Замена
Х. Али
️️️️
С. Ольссон
87'
ГОЛ! 1:3!
А. Сарр
Пас отдал
С. ван Хойдонк
85'
ГОЛ! 1:2!
М. Келерт
Пас отдал
Т. Хайе
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Д. ван Мегем
77'
Замена
J. Blom
️️️️
И. Эль-Кадири
77'
Желтая карточка
Д. ван Мегем
71'
Замена
Б. Плат
️️️️
Б. Бенамар
67'
Замена
Б. Улд-Чих
️️️️
В. Улд-Чих
62'
58'
Желтая карточка
П. Бохневич
50'
Желтая карточка
С. Ольссон
46'
Замена
А. Тахири
️️️️
С. ван Оттеле
46'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Т. Халилович
Желтая карточка
Б. Бенамар
45'
+6
ГОЛ! 1:1!
Х. Мбуямба
Пас отдал
К. Эйтинг
43'
24'
ГОЛ! 0:1!
С. ван Хойдонк
8'
Желтая карточка
Т. Хайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
73
Валид Улд-Чих
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
7
Дэрил ван Мегем
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
19
Том Хайе
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
37
Joey Antonioli
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
16
Imran Nazih
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
36
Jordi Blom
ЦФ
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
4-1-3-2
1
Станкович
2
Джон Маркин
4
Мбуямба
5
Бенамар
4
Мирани
6
Эйтинг
73
Улд-Чих
11
Ористанио
7
ван Мегем
21
Мюрен
11
Эль-Кадири
2-3-5
44
Нопперт
27
ван Эвейк
4
Бохневич
19
Хайе
27
Келерт
10
Ольссон
9
Сарр
17
ван Хойдонк
7
Халилович
6
ван Оттеле
22
5
Бенамар
4
Плат
4
Плат
5
Бенамар
73
Улд-Чих
77
Улд-Чих
77
Улд-Чих
73
Улд-Чих
7
ван Мегем
25
Зеефуик
25
Зеефуик
7
ван Мегем
11
Эль-Кадири
36
36
11
Эль-Кадири
9
Сарр
24
Каиб
24
Каиб
9
Сарр
10
Ольссон
15
Али
15
Али
10
Ольссон
7
Халилович
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
7
Халилович
6
ван Оттеле
8
Тахири
8
Тахири
6
ван Оттеле
Остались в запасе
Волендам
Херенвен
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
37
Joey Antonioli
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
37
Joey Antonioli
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Остались в запасе
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Волендам - Херенвен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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