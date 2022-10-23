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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Сан-Паулу
Жувентуде - Сан-Паулу: обзор матча 23 октября 2022
Жувентуде
23.10.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Сан-Паулу
39'
Капиксаба
36'
Рейналдо
56'
П. Энрике (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Сан-Паулу
83'
Замена
И. Гомес
️️️️
Р. Нестор
Замена
Ж. Ирмер
️️️️
Чико
82'
Замена
Г. Тота
️️️️
Жадсон
82'
76'
Желтая карточка
П. Майя
74'
Замена
Велингтон
️️️️
Рейналдо
74'
Замена
М. Гильерме
️️️️
Патрик
Желтая карточка
В. Мендес
70'
Желтая карточка
Р. Алвес
63'
Замена
Б. Назарио
️️️️
E.
63'
61'
Замена
Эдер
️️️️
N. Bustos
56'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
П. Энрике
46'
Замена
Д. Галоппо
️️️️
M.
ГОЛ! 1:1!
Капиксаба
Пас отдал
E.
39'
36'
ГОЛ! 0:1!
Рейналдо
Пас отдал
M.
26'
Желтая карточка
M.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
34
Витор Мендес
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Капиксаба
ЛВ
2
Родриго Алвес
ЦП
16
Жадсон
ЦП
30
Rafinha
ЦП
10
Чико
АП
9
Исидро Питта
ЦФ
17
Elton
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
8
Патрик
ЦП
3
Лео
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
20
Мораес
ЛЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
5
Жеан Ирмер
ОП
50
Юри
ОП
88
Габриэль Тота
ЦП
26
Para
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
11
Ruan
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
33
Луан
ЦФ
3-3-2-2
1
34
Мендес
2
Талиссон
96
Энрике
2
Алвес
16
Жадсон
30
7
Капиксаба
10
Чико
17
9
Питта
4-1-1-4
27
13
Рафинья
6
Луизао
30
6
Рейналдо
29
Майя
8
Патрик
9
Кальери
19
11
Нестор
3
Лео
10
Чико
5
Ирмер
5
Ирмер
10
Чико
16
Жадсон
88
Тота
88
Тота
16
Жадсон
17
10
Назарио
10
Назарио
17
11
Нестор
17
Гомес
17
Гомес
11
Нестор
6
Рейналдо
34
Велингтон
34
Велингтон
6
Рейналдо
30
11
Галоппо
11
Галоппо
30
19
23
Эдер
23
Эдер
19
8
Патрик
95
Гильерме
95
Гильерме
8
Патрик
Остались в запасе
Жувентуде
Сан-Паулу
31
Сезар Рейс
ВР
20
Мораес
ЛЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
50
Юри
ОП
26
Para
ЦП
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
13
Жандрей
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
6
Таллес Коста
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
33
Луан
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
31
Сезар Рейс
ВР
20
Мораес
ЛЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
50
Юри
ОП
26
Para
ЦП
11
Ruan
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
6
Таллес Коста
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
33
Луан
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Жувентуде - Сан-Паулу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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