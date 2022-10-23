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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Торпедо
Ахмат - Торпедо: обзор матча 23 октября 2022
Ахмат
23.10.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
41'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Торпедо
82'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
А. Самсонов
76'
Желтая карточка
И. Савич
Замена
В. Карапузов
️️️️
Б. Бериша
75'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Л. Садулаев
69'
68'
Замена
М. Каймаков
️️️️
М. Чурич
46'
Замена
Х. Эркинов
️️️️
И. Енин
46'
Замена
О. Кожемякин
️️️️
И. Смольников
46'
Замена
М. Турищев
️️️️
И. Лебеденко
ГОЛ! 1:0!
М. Конате
41'
29'
Желтая карточка
И. Смольников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
6
Игор Савич
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Халид Кадыров
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
65
Стефан Шапич
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
10
Михаил Каймаков
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
3-3-3-1
88
Шелия
8
Богосавац
13
Семенов
4
Быстров
0
Швец
18
Камилов
7
Садулаев
19
Олейников
7
Бериша
59
Харин
13
Конате
3-4-1-2
56
Довбня
8
Смольников
28
Прошкин
44
Самсонов
35
Енин
6
Савич
6
Ле Таллек
97
Чурич
52
Нетфуллин
10
Лебеденко
10
Караев
7
Садулаев
5
Трошечкин
5
Трошечкин
7
Садулаев
7
Бериша
17
Карапузов
17
Карапузов
7
Бериша
8
Смольников
22
Кожемякин
22
Кожемякин
8
Смольников
97
Чурич
10
Каймаков
10
Каймаков
97
Чурич
35
Енин
11
Эркинов
11
Эркинов
35
Енин
10
Лебеденко
90
Турищев
90
Турищев
10
Лебеденко
44
Самсонов
10
Лаптев
10
Лаптев
44
Самсонов
Остались в запасе
Ахмат
Торпедо
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
23
Егор Бабурин
ВР
65
Стефан Шапич
ЦЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
65
Стефан Шапич
ЦЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Ахмат - Торпедо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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