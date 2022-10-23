Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Кайрат
Шахтер Караганда - Кайрат: обзор матча 23 октября 2022
Шахтер Караганда
23.10.2022, воскресенье, 11:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Кайрат
42'
А. Шушеначев
76'
А. Шушеначев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер Караганда - Кайрат
90'
Замена
️️️️
Ж. Пауло
Замена
Т. Нурсеитов
️️️️
М. Галкин
86'
76'
ГОЛ! 0:2!
А. Шушеначев
72'
Замена
А. Буранчиев
️️️️
А. Ульшин
72'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
В. Швырев
Замена
Ф. Мусабеков
️️️️
Т. Жангылышбай
61'
Желтая карточка
E. Kobzar
56'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Шушеначев
Желтая карточка
М. Сапанов
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
26
Джордже Чосич
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
25
Стефан Букорац
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
25
Мирам Сапанов
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
99
Evgeny Kobzar
ЦФ
22
Максим Галкин
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Жоао Пауло
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Шахтер Караганда
1
Игорь Трофимец
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
21
Фархат Мусабеков
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
28
Rustam Emirov
ЦП
2-2-1-5
30
Шацкий
26
Чосич
72
Позняк
25
Букорац
88
Каньяс
18
Назымханов
11
Жангылышбай
22
Галкин
99
9
Чогадзе
25
Сапанов
4-3-3
1
Ульянов
4
Касабулат
5
Кургин
6
Садыбеков
5
Васин
22
Астанов
29
Крачковский
23
Ульшин
11
Шушеначев
18
Швырев
11
Пауло
11
Жангылышбай
21
Мусабеков
21
Мусабеков
11
Жангылышбай
22
Галкин
50
Нурсеитов
50
Нурсеитов
22
Галкин
23
Ульшин
20
Буранчиев
20
Буранчиев
23
Ульшин
18
Швырев
11
Алыкулов
11
Алыкулов
18
Швырев
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Кайрат
1
Игорь Трофимец
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ЦП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
1
Темирлан Анарбеков
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
28
Rustam Emirov
ЦП
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ЦП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
28
Rustam Emirov
ЦП
Главный тренер
Вахид Масудов
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Шахтер Караганда - Кайрат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Шахтер
Новости команд
Все
Шахтер Караганда
Кайрат
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Мьелльбю» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 10:58
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кайрата» и «Алтая» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Мьелльбю» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 10:58
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кайрата» и «Алтая» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+