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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Санта-Клара
Визела - Санта-Клара: обзор матча 23 октября 2022
Визела
23.10.2022, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 10 тур
0 : 1
Завершен
Санта-Клара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Санта-Клара
90'
+4
Желтая карточка
Андрезинью
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Стеванович
90'
+2
Желтая карточка
Г. Силва
90'
+2
Замена
Андрезинью
️️️️
Г. Силва
Замена
А. Сармиенто
️️️️
К. Бондосу
89'
Желтая карточка
А. Шмидт
80'
80'
Желтая карточка
К. Тассано
Желтая карточка
Н. Морейра
76'
73'
Замена
Рилдо
️️️️
К. Тагава
65'
Замена
М. Баби
️️️️
Рикардинью
Замена
А. Шмидт
️️️️
К. Зохи
63'
Замена
Н. Морейра
️️️️
М. Осмайич
46'
46'
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
Адриано
Желтая карточка
Кики
34'
20'
Желтая карточка
Адриано
Замена
Б. Вильсон
️️️️
О. Рашид
6'
Красная карточка
И. Фернандеш
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
20
Саму
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
32
МТ
ЦП
20
Адриано
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Матеус Перейра
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Санта-Клара
33
Пауло
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
10
Андрезинью
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
37
Рилдо
АП
17
Матеус Баби
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
3-3-1-3
97
Бантич
24
Кики
3
Андерсон
14
Фернандеш
20
Саму
23
Рашид
22
Мендес
18
Осмайич
10
Бондосу
2
Исаак
9
Зохи
3-2-4
12
Батиста
95
Санья
3
Боатенг
17
Тассано
32
МТ
20
Адриано
11
Силва
21
Рикардинью
8
Бобсин
11
Тагава
23
Рашид
43
Вильсон
43
Вильсон
23
Рашид
10
Бондосу
29
Сармиенто
29
Сармиенто
10
Бондосу
18
Осмайич
17
Морейра
17
Морейра
18
Осмайич
9
Зохи
13
Шмидт
13
Шмидт
9
Зохи
11
Силва
10
Андрезинью
10
Андрезинью
11
Силва
20
Адриано
10
Стеванович
10
Стеванович
20
Адриано
11
Тагава
37
Рилдо
37
Рилдо
11
Тагава
21
Рикардинью
17
Баби
17
Баби
21
Рикардинью
Алмейда
35
Бикальо
35
Бикальо
Алмейда
Остались в запасе
Визела
Санта-Клара
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
33
Пауло
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
Остались в запасе
33
Пауло
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Визела - Санта-Клара
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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