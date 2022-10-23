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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Минск
Белшина - Минск: обзор матча 23 октября 2022
Белшина
23.10.2022, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Минск
7'
Е. Трояков
38'
Д. Вашкевич
65'
В. Хващинский
90+1'
С. Пушняков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Минск
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
С. Пушняков
Желтая карточка
Д. Гомза
89'
Замена
А. Александрович
️️️️
Д. Гомза
89'
87'
Замена
А. Джигеро
️️️️
Д. Яскович
Замена
Д. Велисевич
️️️️
Д. Вашкевич
81'
Замена
Н. Соколовский
️️️️
В. Соланович
74'
65'
ГОЛ! 2:1!
В. Хващинский
58'
Замена
К. Черноок
️️️️
Р. Печура
42'
Замена
Д. Душевский
️️️️
А. Матич
ГОЛ! 2:0!
Д. Вашкевич
Пас отдал
М. Колядко
38'
Желтая карточка
Е. Трояков
20'
11'
Желтая карточка
А. Шрамченко
ГОЛ! 1:0!
Е. Трояков
Пас отдал
М. Колядко
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
21
Артур Слабашевич
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
77
Муса Иса
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Минск
31
Павел Пришивалко
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
2
Денис Яскович
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
81
Родион Печура
АП
9
Сергей Пушняков
АП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
17
Александр Александрович
ЦП
88
Matvey Lukjanov
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
30
Иоанн Гузов
ЦФ
7
Sagir Abdulmajeed
ЦФ
Минск
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
5
Даниил Душевский
ОП
5
Максим Шило
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦП
7
Николай Иванов
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
29
Семен Пенчук
ЦФ
4-1-2-2
1
Денисенко
21
Слабашевич
6
Родионов
30
Трояков
23
Соланович
77
Иса
7
Колядко
8
Кухарчик
15
Вашкевич
27
Гомза
3-1-2-3-1
31
Пришивалко
44
Гурбан
5
Жевнеров
78
Якушевич
2
Яскович
7
Левковец
6
Матич
81
Печура
9
Пушняков
8
Шрамченко
10
Хващинский
23
Соланович
19
Соколовский
19
Соколовский
23
Соланович
15
Вашкевич
8
Велисевич
8
Велисевич
15
Вашкевич
27
Гомза
17
Александрович
17
Александрович
27
Гомза
6
Матич
5
Душевский
5
Душевский
6
Матич
81
Печура
17
Черноок
17
Черноок
81
Печура
2
Яскович
49
Джигеро
49
Джигеро
2
Яскович
Остались в запасе
Белшина
Минск
54
Никита Паценко
ВР
88
Matvey Lukjanov
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
30
Иоанн Гузов
ЦФ
7
Sagir Abdulmajeed
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
5
Максим Шило
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦП
7
Николай Иванов
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
88
Matvey Lukjanov
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
30
Иоанн Гузов
ЦФ
7
Sagir Abdulmajeed
ЦФ
Остались в запасе
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
5
Максим Шило
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦП
7
Николай Иванов
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Белшина - Минск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
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