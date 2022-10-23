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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Астерас
ПАОК - Астерас: обзор матча 23 октября 2022
ПАОК
23.10.2022, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Астерас
81'
Я. Куртич (П)
45+2'
К. Станко
54'
Л. Тилика (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Астерас
90'
+5
Желтая карточка
В. Иглесиас
90'
+2
Желтая карточка
Сито
90'
+1
Желтая карточка
Н. Пападопулос
82'
Замена
А. Бенито
️️️️
Х. Бартоло
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Я. Куртич
81'
80'
Желтая карточка
М. Гардавски
76'
Желтая карточка
Л. Тилика
72'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Х. Регис
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Т. Дантас
67'
Желтая карточка
Я. Куртич
56'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Тилика
Желтая карточка
А. Живкович
53'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
О. Эль-Каддури
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
К. Станко
Замена
А. Живкович
️️️️
Э. Лирацис
39'
Замена
Ж. Састре
️️️️
М. Цаусис
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
40
Сито
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
22
Филипе Соареш
АП
46
Vasilios Gordeziani
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Астерас
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
39
Ilias Panagiotis Christopoulos
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
4-4-1-1
24
Котарски
14
Цаусис
15
Ингасон
3
Кулиеракис
2
Лирацис
8
Аугусто
27
Куртич
26
Дантас
7
Эль-Каддури
7
Нарей
7
Оливейра
1-4-2-3
1
Пападопулос
87
Жуканович
3
Тасулис
8
Мунафо
27
Станко
25
Гардавски
20
Регис
7
Бартоло
18
Атьенца
7
Тилика
40
Сито
14
Цаусис
25
Састре
25
Састре
14
Цаусис
2
Лирацис
14
Живкович
14
Живкович
2
Лирацис
26
Дантас
22
Шваб
22
Шваб
26
Дантас
7
Эль-Каддури
21
Бисесвар
21
Бисесвар
7
Эль-Каддури
20
Регис
17
Иглесиас
17
Иглесиас
20
Регис
7
Бартоло
22
Бенито
22
Бенито
7
Бартоло
Остались в запасе
ПАОК
Астерас
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
45
Яннис Константелиас
АП
22
Филипе Соареш
АП
46
Vasilios Gordeziani
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
39
Ilias Panagiotis Christopoulos
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
45
Яннис Константелиас
АП
22
Филипе Соареш
АП
46
Vasilios Gordeziani
ЦФ
Остались в запасе
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
39
Ilias Panagiotis Christopoulos
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча ПАОК - Астерас
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
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