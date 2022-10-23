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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - КАМАЗ
Шинник - КАМАЗ: обзор матча 23 октября 2022
Шинник
23.10.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
81'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - КАМАЗ
86'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Исик
ГОЛ! 1:0!
Э. Низамутдинов
81'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Гонгапшев
76'
Замена
М. Канаев
️️️️
И. Леонтьев
76'
64'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Абрамов
64'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Д. Таликин
64'
Замена
З. Тарасенко
️️️️
С. Серченков
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
И. Грузнов
46'
Желтая карточка
И. Грузнов
39'
2'
Желтая карточка
В. Пальцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
87
Артем Исик
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
7
Андрей Разборов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
3-2-3-2
95
Вамбольт
28
Семенов
17
Покидышев
19
Осипов
52
Леонтьев
5
Зинков
72
Батютин
10
Савинов
32
Кулишев
10
Гонгапшев
36
Грузнов
4-1-2-3
71
Мамин
4
Абрамов
20
Полюткин
91
Куликов
17
Пальцев
87
Исик
97
Таликин
96
Мохаммад
8
Серченков
8
Шамкин
11
Бабаев
52
Леонтьев
17
Канаев
17
Канаев
52
Леонтьев
10
Гонгапшев
15
Самойлов
15
Самойлов
10
Гонгапшев
36
Грузнов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
36
Грузнов
97
Таликин
42
Кириллов
42
Кириллов
97
Таликин
87
Исик
7
Маляров
7
Маляров
87
Исик
8
Серченков
8
Тарасенко
8
Тарасенко
8
Серченков
4
Абрамов
7
Аюкин
7
Аюкин
4
Абрамов
Остались в запасе
Шинник
КАМАЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
32
Игорь Соколов
ПП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
10
Никита Кирсанов
АП
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
32
Игорь Соколов
ПП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Остались в запасе
10
Никита Кирсанов
АП
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Шинник - КАМАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Александр Чекалин (Воронеж)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
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