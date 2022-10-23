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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Винтертур
Базель - Винтертур: обзор матча 23 октября 2022
Базель
23.10.2022, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Винтертур
2'
А. Комас
8'
А. Комас
58'
Б. Финк
90+1'
С. Сейлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Винтертур
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
С. Сейлер
81'
Замена
C. Chiappetta
️️️️
Н. Буркарт
Замена
А. Каде
️️️️
Д. Малес
76'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Б. Финк
76'
70'
Замена
E. Abedini
️️️️
Р. Буэсс
70'
Замена
N. Manzambi
️️️️
R. Arnold
Желтая карточка
Д. Малес
67'
64'
Желтая карточка
С. Сейлер
59'
Замена
С. Сейлер
️️️️
Ф. Камбери
59'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Т. Корбас
ГОЛ! 3:0!
Б. Финк
Пас отдал
Д. Малес
58'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Т. Джака
54'
Желтая карточка
Л. Миллар
48'
Замена
А. Пельмар
️️️️
А. Комас
46'
36'
Желтая карточка
Т. Корбас
Желтая карточка
А. Комас
23'
ГОЛ! 2:0!
А. Комас
Пас отдал
Д. Малес
8'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
Р. Калафьори
7'
ГОЛ! 1:0!
А. Комас
Пас отдал
Д. Малес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
9
Роман Буэсс
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
35
Arlind Dakaj
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
4-3-1-2
1
Хитц
33
Калафьори
3
Комас
4
Нуху
5
Ланг
34
Джака
17
Диуф
18
Бюргер
17
Миллар
21
Финк
19
Малес
3-1-1-5
16
Фаюлу
23
5
Гелми
17
Гантенбайн
14
Корбас
16
9
Буэсс
33
Шаттин
11
Ди Джусто
99
Буркарт
22
Камбери
33
Калафьори
3
Каттербах
3
Каттербах
33
Калафьори
3
Комас
3
Пельмар
3
Пельмар
3
Комас
34
Джака
20
Фрай
20
Фрай
34
Джака
19
Малес
30
Каде
30
Каде
19
Малес
21
Финк
97
Огустен
97
Огустен
21
Финк
14
Корбас
71
Криэциу
71
Криэциу
14
Корбас
9
Буэсс
77
77
9
Буэсс
22
Камбери
8
Сейлер
8
Сейлер
22
Камбери
16
7
7
16
99
Буркарт
20
20
99
Буркарт
Остались в запасе
Базель
Винтертур
13
Мирко Сальви
ВР
9
Анди Зекири
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
1
Йозеф Пукай
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
9
Анди Зекири
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Базель - Винтертур
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
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Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
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5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Стадион:
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