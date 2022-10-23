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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Катар - Гватемала
Катар - Гватемала: обзор матча 23 октября 2022
Катар
23.10.2022, воскресенье, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Гватемала
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Катар - Гватемала
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
3 : 0
07.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия
3 : 1
05.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
7 : 0
27.03.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
18.01.2026
Гватемала
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гватемала
3 : 1
19.11.2025
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