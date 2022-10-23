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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Теплице
Словацко - Теплице: обзор матча 23 октября 2022
Словацко
23.10.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Теплице
85'
Ф. Вехета
90+4'
С. Хофманн
42'
А. Гнинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Теплице
Желтая карточка
Я. Калабишка
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
С. Хофманн
Пас отдал
М. Хавлик
90'
+4
90'
+4
Замена
Я. Кристан
️️️️
Д. Трубац
90'
+3
Желтая карточка
T. Grigar
87'
Желтая карточка
T. Kucera
ГОЛ! 1:1!
Ф. Вехета
Пас отдал
М. Кадлец
85'
Замена
Д. Хользер
️️️️
М. Кохут
75'
Замена
М. Травник
️️️️
П. Рейнберк
63'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
М. Петржела
60'
59'
Желтая карточка
Ф. Жак
54'
Замена
Ф. Жак
️️️️
Р. Юкл
Желтая карточка
М. Кохут
53'
Замена
О. Михалик
️️️️
Л. Козак
46'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
М. Доски
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Гнинг
Пас отдал
Р. Юкл
24'
Замена
L. Kodad
️️️️
Я. Шейбал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
11
Милан Петржела
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
12
Абдалла Гнинг
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
91
Ян Калабишка
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
21
Adam Čičovský
ЦП
8
Якуб Кристан
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Нгуйен
14
Доски
23
Рейнберк
6
Хофманн
3
Кадлец
27
Томич
11
Петржела
20
Хавлик
28
Даничек
21
Кохут
18
Козак
4-5-2
22
11
Хибс
0
17
12
Гнинг
23
Маречек
27
Трубац
0
2
Шейбал
30
19
Юкл
14
Доски
91
Калабишка
91
Калабишка
14
Доски
21
Кохут
95
Хользер
95
Хользер
21
Кохут
23
Рейнберк
10
Травник
10
Травник
23
Рейнберк
11
Петржела
27
Вехета
27
Вехета
11
Петржела
18
Козак
17
Михалик
17
Михалик
18
Козак
27
Трубац
8
Кристан
8
Кристан
27
Трубац
19
Юкл
7
Жак
7
Жак
19
Юкл
2
Шейбал
3
3
2
Шейбал
Остались в запасе
Словацко
Теплице
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
Главный тренер
Мартин Шведик
72
Filip Mucha
ВР
21
Adam Čičovský
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
21
Adam Čičovský
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Словацко - Теплице
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
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1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
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