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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Страсбур
Тулуза - Страсбур: обзор матча 23 октября 2022
Тулуза
23.10.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 2
Завершен
Страсбур
44'
А. Руо
55'
Б. Дежегере
65'
Л. Мотиба
73'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Страсбур
Замена
Д. Генро
️️️️
Б. ван ден Бомен
90'
+3
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Р. Ратао
81'
Замена
М. Диарра
️️️️
Б. Дежегере
74'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Ф. Шаиби
74'
73'
ГОЛ! 2:2!
К. Гамейро
72'
Замена
Т. Делен
️️️️
Д. Ленар
Вторая желтая
Р. Николайсен
71'
65'
ГОЛ! 2:1!
Л. Мотиба
Пас отдал
Р. Пьерр-Габриэль
60'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
С. Прсич
60'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
А. Томассон
60'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
К. Дагба
ГОЛ! 2:0!
Б. Дежегере
Пас отдал
М. Деслер
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Руо
Пас отдал
Р. Николайсен
44'
Желтая карточка
Р. Николайсен
40'
31'
Желтая карточка
Д. Ленар
26'
Замена
Л. Перрен
️️️️
А. Джику
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
4-4-2
1
Дюпе
4
Силла
24
Руо
2
Николайсен
3
Деслер
8
Шаиби
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
19
Дежегере
9
Ратао
7
Абухляль
4-3-1-2
26
Селс
2
Дагба
5
Ньямси
23
Ле Марша
4
Джику
14
Ленар
14
Прсич
27
Беллегард
28
Томассон
13
Диалло
9
Гамейро
19
Дежегере
24
Диарра
24
Диарра
19
Дежегере
8
ван ден Бомен
10
Генро
10
Генро
8
ван ден Бомен
9
Ратао
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
9
Ратао
8
Шаиби
45
Онаиву
45
Онаиву
8
Шаиби
14
Ленар
3
Делен
3
Делен
14
Ленар
4
Джику
5
Перрен
5
Перрен
4
Джику
2
Дагба
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
2
Дагба
28
Томассон
14
Аолу
14
Аолу
28
Томассон
14
Прсич
35
Мотиба
35
Мотиба
14
Прсич
Остались в запасе
Тулуза
Страсбур
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Тулуза - Страсбур
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
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