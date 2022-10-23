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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Альтах
Вольфсберг - Альтах: обзор матча 23 октября 2022
Вольфсберг
23.10.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Альтах
4'
М. Ляйтгеб
38'
Т. Барибо
11'
Н. Бишоф
29'
Н. Бишоф
71'
А. Тибиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Альтах
Желтая карточка
М. Малоне
89'
89'
Желтая карточка
Й. Тартаротти
88'
Замена
Л. Гугганиг
️️️️
А. Нухиу
Желтая карточка
Э. Омич
87'
81'
Желтая карточка
Л. Ягер
80'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
Я. Юрчек
80'
Замена
C. Bukta
️️️️
Н. Бишоф
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
77'
Замена
Н. Вергос
️️️️
М. Ляйтгеб
77'
71'
ГОЛ! 2:3!
А. Тибиди
Замена
М. Тафернер
️️️️
Т. Рохер
70'
62'
Замена
М. Турнвальд
️️️️
Б. Нимага
62'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
А. Форсон
Замена
Э. Омич
️️️️
К. Кершбаумер
46'
45'
+2
Желтая карточка
А. Форсон
ГОЛ! 2:2!
Т. Барибо
Пас отдал
Т. Рохер
38'
29'
ГОЛ! 1:2!
Н. Бишоф
Пас отдал
А. Форсон
11'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бишоф
Пас отдал
Я. Юрчек
ГОЛ! 1:0!
М. Ляйтгеб
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
11
Маурице Малоне
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
29
Бакари Нимага
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
27
Ноа Бишоф
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Вольфсберг
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
20
Августин Боакье
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Альтах
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
АП
33
Csaba Bukta
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
3-2-1-3
39
Бонманн
12
Анзолин
22
Баумгартнер
37
Шифферль
18
Рохер
16
Ляйтгеб
8
Балло
9
Барибо
18
Ферачниг
11
Малоне
3-1-1-1-4
16
18
Звишенбрюггер
17
Ягер
37
Эдокполор
4
Штраус
29
Нимага
17
Форсон
9
Нухиу
25
Тибиди
27
Юрчек
27
Бишоф
18
Рохер
30
Тафернер
30
Тафернер
18
Рохер
7
Кершбаумер
18
Омич
18
Омич
7
Кершбаумер
16
Ляйтгеб
9
Вергос
9
Вергос
16
Ляйтгеб
9
Нухиу
5
Гугганиг
5
Гугганиг
9
Нухиу
29
Нимага
34
Турнвальд
34
Турнвальд
29
Нимага
27
Юрчек
27
Хаудум
27
Хаудум
27
Юрчек
17
Форсон
20
Тартаротти
20
Тартаротти
17
Форсон
27
Бишоф
33
33
27
Бишоф
Остались в запасе
Вольфсберг
Альтах
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
20
Августин Боакье
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
13
Armin Gremsl
ЦФ
Остались в запасе
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
20
Августин Боакье
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Остались в запасе
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
13
Armin Gremsl
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Вольфсберг - Альтах
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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