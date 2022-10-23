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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Химки
Спартак - Химки: обзор матча 23 октября 2022
Спартак
23.10.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
5 : 0
Завершен
Химки
2'
М. Игнатов
18'
Ш. Николсон
63'
Ш. Николсон
83'
П. Мелешин
89'
П. Маслов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Химки
ГОЛ! 5:0!
П. Маслов
89'
86'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Зуев
Замена
В. Шитов
️️️️
Ш. Николсон
85'
Замена
М. Рыбус
️️️️
Л. Классен
85'
ГОЛ! 4:0!
П. Мелешин
Пас отдал
Д. Зорин
83'
78'
Желтая карточка
Д. Глушаков
Замена
П. Мелешин
️️️️
А. Зиньковский
76'
Замена
Н. Чернов
️️️️
Г. Джикия
76'
Травма
Г. Джикия
75'
72'
Замена
К. Боженов
️️️️
Н. Главчич
72'
Замена
Д. Казанцев
️️️️
Б. Магомедов
72'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Руденко
72'
Замена
И. Садыгов
️️️️
Р. Мирзов
Замена
Д. Зорин
️️️️
М. Игнатов
65'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Николсон
Пас отдал
А. Соболев
63'
30'
Желтая карточка
А. Руденко
ГОЛ! 2:0!
Ш. Николсон
18'
Желтая карточка
Г. Джикия
15'
11'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
ГОЛ! 1:0!
М. Игнатов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
32
Леон Классен
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Антон Зиньковский
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Шамар Николсон
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
11
Александр Ломовицкий
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
17
Александр Зуев
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ОП
97
Бутта Магомедов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЛФ
19
Александр Руденко
ЦФ
35
Неманья Главчич
РФ
Спартак
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
71
Данил Казанцев
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
4-1-2-1-2
57
Селихов
39
Маслов
14
Джикия
32
Классен
97
Денисов
25
Пруцев
47
Зобнин
77
Зиньковский
8
Игнатов
11
Николсон
7
Соболев
4-1-2-3
88
Гудиев
17
Зуев
3
Чежия
4
Никитин
11
Ломовицкий
99
Гулиев
97
Магомедов
88
Глушаков
35
Главчич
19
Руденко
27
Мирзов
32
Классен
31
Рыбус
31
Рыбус
32
Классен
14
Джикия
23
Чернов
23
Чернов
14
Джикия
8
Игнатов
28
Зорин
28
Зорин
8
Игнатов
11
Николсон
17
Шитов
17
Шитов
11
Николсон
77
Зиньковский
11
Мелешин
11
Мелешин
77
Зиньковский
35
Главчич
87
Боженов
87
Боженов
35
Главчич
97
Магомедов
71
Казанцев
71
Казанцев
97
Магомедов
17
Зуев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
17
Зуев
19
Руденко
11
Долгов
11
Долгов
19
Руденко
27
Мирзов
7
Садыгов
7
Садыгов
27
Мирзов
Остались в запасе
Спартак
Химки
15
Николай Рассказов
ПВ
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Спартак - Химки
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Ян Бобровский; AVAR – Валентин Мурашов
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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