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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монако
Лилль - Монако: обзор матча 23 октября 2022
Лилль
23.10.2022, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 12 тур
4 : 3
Завершен
Монако
22'
Александро
39'
Р. Кабелла
62'
Р. Кабелла
70'
Ж. Бамба
34'
К. Энрике
44'
А. Дисаси
53'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Монако
Замена
М. Байо
️️️️
Р. Кабелла
89'
86'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Э. Матацо
82'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Дьятта
76'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Б. Эмболо
ГОЛ! 4:3!
Ж. Бамба
Пас отдал
А. Гомес
70'
Замена
Т. Веа
️️️️
А. Унас
66'
ГОЛ! 3:3!
Р. Кабелла
Пас отдал
Д. Дэвид
62'
58'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
53'
ГОЛ! 2:3!
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
Ж. Бамба
50'
44'
ГОЛ! 2:2!
А. Дисаси
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 2:1!
Р. Кабелла
39'
34'
ГОЛ! 1:1!
К. Энрике
ГОЛ! 1:0!
Александро
Пас отдал
А. Унас
22'
21'
Желтая карточка
Э. Матацо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
96
Адам Унас
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
4-2-3-1
30
Шевалье
31
Исмаили
4
Александро
18
Диаките
35
Джало
20
Гомеш
7
Гомес
19
Бамба
5
Кабелла
96
Унас
15
Дэвид
4-2-2-2
1
Нюбель
2
Вандерсон
5
Бадьяшиль
5
Дисаси
12
Энрике
8
Матацо
24
Фофана
15
Дьятта
10
Головин
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
5
Кабелла
18
Байо
18
Байо
5
Кабелла
96
Унас
22
Веа
22
Веа
96
Унас
8
Матацо
6
Лукас
6
Лукас
8
Матацо
15
Дьятта
4
Якобс
4
Якобс
15
Дьятта
7
Эмболо
31
Фолланд
31
Фолланд
7
Эмболо
Остались в запасе
Лилль
Монако
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Лилль - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Пьер Моруа
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