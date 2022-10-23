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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Брондбю
Орхус - Брондбю: обзор матча 23 октября 2022
Орхус
23.10.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Брондбю
15'
Й. Дуин
79'
П. Мортенсен
61'
О. Омойджуанфо
85'
К. Каппис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Брондбю
85'
ГОЛ! 2:2!
К. Каппис
85'
Замена
К. Каппис
️️️️
А. Слимане
84'
Желтая карточка
А. Максе
Замена
B. Hvidt
️️️️
П. Мортенсен
82'
Замена
С. Греннинг
️️️️
К. Якоб
81'
Замена
Д. Линкс
️️️️
Э. Кал
81'
ГОЛ! 2:1!
П. Мортенсен
Пас отдал
К. Якоб
79'
71'
Желтая карточка
О. Омойджуанфо
Замена
С. Хауген
️️️️
Й. Дуин
71'
61'
ГОЛ! 1:1!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Н. Валлис
58'
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
Й. Радошевич
35'
Желтая карточка
Й. Радошевич
ГОЛ! 1:0!
Й. Дуин
Пас отдал
Я. Биссек
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
17
Кевин Якоб
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
1-4-5
1
Хансен
20
Хауснер
21
Мадсен
17
Якоб
19
Кал
29
Брандхоф
31
Кристенсен
9
Дуин
14
Мельгор
31
Биссек
9
Мортенсен
3-4-1-2
1
Хермансен
2
Максе
5
Тшиемб
15
Риверос
20
Слимане
5
Радошевич
7
Валлис
10
Васс
17
Греве
15
Хедлунд
10
Омойджуанфо
9
Мортенсен
22
22
9
Мортенсен
19
Кал
11
Линкс
11
Линкс
19
Кал
9
Дуин
9
Хауген
9
Хауген
9
Дуин
17
Якоб
17
Греннинг
17
Греннинг
17
Якоб
5
Радошевич
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
5
Радошевич
20
Слимане
12
Каппис
12
Каппис
20
Слимане
Остались в запасе
Орхус
Брондбю
99
Пер Бротвейт
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Орхус - Брондбю
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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