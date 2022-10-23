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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Твенте
Камбур - Твенте: обзор матча 23 октября 2022
Камбур
23.10.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 11 тур
0 : 1
Завершен
Твенте
90+7'
Р. ван Вольфсвинкел (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Твенте
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
С. ван Вермескеркен
️️️️
А. Бангура
90'
+1
89'
Замена
М. Угальде
️️️️
Д. Ротс
Замена
Д. Самбисса
️️️️
С. ван дер Ватер
78'
72'
Замена
Д. Клеонис
️️️️
В. Мисиджан
67'
Замена
С. Стейн
️️️️
М. Киоло
Замена
Д. Якобс
️️️️
М. Худемакерс
64'
Замена
Р. Балк
️️️️
Ф. Мамбимби
63'
62'
Желтая карточка
Д. Бренет
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
35'
Желтая карточка
Д. Шмидт
32'
Желтая карточка
С. ван дер Ватер
29'
21'
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
Г. Смал
3'
Желтая карточка
В. Мисиджан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Давид Самбисса
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
14
Сем Стейн
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Виржиния
24
Бангура
3
Тол
38
Бергсма
5
Шмидт
4
Худемакерс
8
ван Кам
6
Паулиссен
18
ван дер Ватер
10
Мамбимби
17
Ульдрикис
4-2-2-2
1
Уннершталь
30
Бренет
2
Хилгерс
3
Преппер
5
Смал
6
Зерруки
6
Киоло
11
Ротс
14
Влап
7
Мисиджан
9
ван Вольфсвинкел
18
ван дер Ватер
7
Самбисса
7
Самбисса
18
ван дер Ватер
4
Худемакерс
23
Якобс
23
Якобс
4
Худемакерс
24
Бангура
31
ван Вермескеркен
31
ван Вермескеркен
24
Бангура
10
Мамбимби
7
Балк
7
Балк
10
Мамбимби
5
Смал
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
5
Смал
6
Киоло
14
Стейн
14
Стейн
6
Киоло
7
Мисиджан
10
Клеонис
10
Клеонис
7
Мисиджан
11
Ротс
9
Угальде
9
Угальде
11
Ротс
Остались в запасе
Камбур
Твенте
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
14
Майкл Брей
ЛВ
36
Милан Смит
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
14
Майкл Брей
ЛВ
36
Милан Смит
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Камбур - Твенте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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