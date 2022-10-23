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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Нордшелланд
Рандерс - Нордшелланд: обзор матча 23 октября 2022
Рандерс
23.10.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Нордшелланд
2'
Р. Асконе
90'
Б. Нигрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Нордшелланд
90'
ГОЛ! 0:2!
Б. Нигрен
Пас отдал
М. Фрезе
88'
Желтая карточка
М. Диоманде
86'
Желтая карточка
Б. Нигрен
76'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
О. Вилладсен
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
Э. Бабаян
67'
Замена
А. Камара
️️️️
С. Одей
67'
64'
Замена
М. Хансен
️️️️
А. Шельдеруп
64'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
О. Антман
Замена
А. Андерссон
️️️️
М. Каллесе
61'
47'
Желтая карточка
Э. Марксен
Замена
Т. Кеинде
️️️️
Я. Анкерсен
46'
35'
Замена
Э. Марксен
️️️️
Р. Асконе
30'
Красная карточка
А. Нагало
23'
Желтая карточка
Я. Кристенсен
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Асконе
Пас отдал
М. Фрезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
27
Рокко Асконе
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Нордшелланд
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
4-3-3
30
Карльгрен
7
Каллесе
28
Гравес
3
Хег
15
Копплин
4
Йонсен
14
Лауэнборг
9
Анкерсен
98
Одей
45
Эго
11
Бабаян
1-4-1-5
4
Хансен
2
Бидструп
33
Кристенсен
10
Диоманде
27
Асконе
21
Шельдеруп
13
Хансен
3
Фрезе
39
Нагало
2
Вилладсен
11
Антман
7
Каллесе
18
Андерссон
18
Андерссон
7
Каллесе
9
Анкерсен
24
Кеинде
24
Кеинде
9
Анкерсен
11
Бабаян
11
Бундгор
11
Бундгор
11
Бабаян
98
Одей
45
Камара
45
Камара
98
Одей
27
Асконе
15
Марксен
15
Марксен
27
Асконе
21
Шельдеруп
9
Хансен
9
Хансен
21
Шельдеруп
2
Вилладсен
24
Свенссон
24
Свенссон
2
Вилладсен
11
Антман
8
Нигрен
8
Нигрен
11
Антман
Остались в запасе
Рандерс
Нордшелланд
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
Главный тренер
Колин Тодд
27
Каре Барслунд
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
Остались в запасе
27
Каре Барслунд
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Рандерс - Нордшелланд
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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