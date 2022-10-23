Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Ньюкасл: обзор матча 23 октября 2022
Тоттенхэм
23.10.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
54'
Г. Кейн
31'
К. Уилсон
40'
М. Альмирон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Ньюкасл
Желтая карточка
Эмерсон
90'
89'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Б. Гимарайнс
89'
Замена
К. Вуд
️️️️
К. Уилсон
84'
Желтая карточка
Н. Поуп
Замена
М. Доэрти
️️️️
Д. Санчес
81'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
К. Лангле
81'
75'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Уиллок
68'
Желтая карточка
К. Уилсон
Желтая карточка
О. Скипп
66'
Замена
Л. Моура
️️️️
О. Скипп
66'
Замена
И. Перишич
️️️️
Р. Сессеньон
61'
Желтая карточка
Р. Сессеньон
59'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Лангле
54'
40'
ГОЛ! 0:2!
М. Альмирон
Пас отдал
Ш. Лонгстафф
Желтая карточка
Р. Бентанкур
31'
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Льорис
6
Санчес
15
Дайер
2
Лангле
30
Сессеньон
34
Скипп
22
Эмерсон
30
Бентанкур
28
Биссума
7
Сон
9
Кейн
4-3-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
4
Ботман
33
Берн
5
Шер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
30
Сессеньон
5
Перишич
5
Перишич
30
Сессеньон
2
Лангле
4
Дэвис
4
Дэвис
2
Лангле
6
Санчес
2
Доэрти
2
Доэрти
6
Санчес
34
Скипп
7
Моура
7
Моура
34
Скипп
39
Гимарайнс
26
Шелви
26
Шелви
39
Гимарайнс
28
Уиллок
23
Мерфи
23
Мерфи
28
Уиллок
13
Уилсон
9
Вуд
9
Вуд
13
Уилсон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Лорис Кариус
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
7
Харви Уайт
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Ньюкасл
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+