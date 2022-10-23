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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Коринтианс
Сантос - Коринтианс: обзор матча 23 октября 2022
Сантос
23.10.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 1
Завершен
Коринтианс
89'
Р. Гедес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Коринтианс
90'
+1
Желтая карточка
Кассио
89'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гедес
Пас отдал
Рамиро
85'
Замена
М. Витал
️️️️
Г. Силва
Желтая карточка
Л. Брага
81'
Замена
Ауро
️️️️
Мадсон
71'
Замена
D.
️️️️
Л. Фелипе
71'
Вторая желтая
Л. Барбоза
60'
Желтая карточка
Л. Барбоза
50'
49'
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Р. Фернандес
46'
46'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Ф. Вера
46'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Жулиано
46'
Замена
Рони
️️️️
Р. Рамуш
46'
Замена
Рамиро
️️️️
Майкон
43'
Вторая желтая
Ю. Алберто
36'
Желтая карточка
Ю. Алберто
31'
Желтая карточка
Ф. Вера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
31
Алекс
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Сантос
23
Лукас Пирес
ЛЗ
21
Ауро
ПЗ
7
Карлос Санчес
ЦП
6
Сандри
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
40
Бруно Оливейра
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
2
Derick
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
70
Рони
ЦП
17
Рамиро
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
23
Гиоване
ЦФ
3-1-2-2-2
34
Пауло
6
Джонатан
15
Фелипе
22
Мадсон
5
Фернандес
29
Камачо
37
22
Брага
20
Габриэль
38
Леонардо
31
Алекс
4-1-1-3-1
1
Кассио
2
Рамуш
2
Бальбуэна
30
Ренан
6
Питон
15
Вера
8
Майкон
19
Силва
20
Жулиано
10
Гедес
9
Алберто
22
Мадсон
21
Ауро
21
Ауро
22
Мадсон
5
Фернандес
21
Барбоза
21
Барбоза
5
Фернандес
15
Фелипе
2
2
15
Фелипе
20
Жулиано
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
20
Жулиано
15
Вера
4
Мендес
4
Мендес
15
Вера
19
Силва
10
Витал
10
Витал
19
Силва
2
Рамуш
70
Рони
70
Рони
2
Рамуш
8
Майкон
17
Рамиро
17
Рамиро
8
Майкон
Остались в запасе
Сантос
Коринтианс
23
Лукас Пирес
ЛЗ
7
Карлос Санчес
ЦП
6
Сандри
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
40
Бруно Оливейра
АП
30
Мигелито
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
23
Лукас Пирес
ЛЗ
7
Карлос Санчес
ЦП
6
Сандри
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
40
Бруно Оливейра
АП
30
Мигелито
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Сантос - Коринтианс
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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