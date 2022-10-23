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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Нант
Ницца - Нант: обзор матча 23 октября 2022
Ницца
23.10.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Нант
90+6'
Н. Пепе (П)
49'
И. Ганаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Нант
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Пепе
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
А. Лафон
89'
Замена
М. Коко
️️️️
Л. Бляс
88'
Замена
С. Корчиа
️️️️
М. Сиссоко
84'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
М. Бар
81'
73'
Замена
Ж. Кастеллетто
️️️️
И. Ганаго
73'
Замена
М. Мохамед
️️️️
М. Саймон
Замена
М. Бар
️️️️
Д. Брайан
70'
Желтая карточка
Д. Брайан
68'
Замена
Б. Браими
️️️️
Р. Баркли
62'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
К. Тюрам
62'
Замена
Х. Будауи
️️️️
М. Вити
62'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
60'
49'
ГОЛ! 0:1!
И. Ганаго
Пас отдал
М. Саймон
46'
Замена
Ф. Сентонс
️️️️
Д. Аппиа
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Ж. Лотомба
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Нант
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
3-4-1-2
1
Шмейхель
20
Тодибо
4
Данте
2
Вити
3
Лотомба
19
Тюрам
99
Лемина
23
Брайан
6
Баркли
19
Пепе
9
Лаборд
4-1-2-2-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Жиротто
5
Паллуа
26
Мерлен
4
Чиривелья
8
Мутуссами
17
Сиссоко
10
Бляс
27
Саймон
37
Ганаго
3
Лотомба
20
Аталь
20
Аталь
3
Лотомба
23
Брайан
26
Бар
26
Бар
23
Брайан
2
Вити
6
Будауи
6
Будауи
2
Вити
19
Тюрам
21
Рэмзи
21
Рэмзи
19
Тюрам
6
Баркли
7
Браими
7
Браими
6
Баркли
37
Ганаго
21
Кастеллетто
21
Кастеллетто
37
Ганаго
17
Сиссоко
14
Корчиа
14
Корчиа
17
Сиссоко
8
Аппиа
18
Сентонс
18
Сентонс
8
Аппиа
10
Бляс
97
Коко
97
Коко
10
Бляс
27
Саймон
42
Мохамед
42
Мохамед
27
Саймон
Остались в запасе
Ницца
Нант
1
Марцин Булка
ВР
6
Алексис Бека-Бека
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
8
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
17
Кадер Бамба
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
6
Алексис Бека-Бека
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
8
Рарес Илие
ЛВ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
17
Кадер Бамба
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ницца - Нант
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
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