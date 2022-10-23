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Саутгемптон - Арсенал
Саутгемптон - Арсенал: обзор матча 23 октября 2022
Саутгемптон
23.10.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
65'
С. Армстронг
11'
Г. Джака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Арсенал
Желтая карточка
Лянко
90'
+3
Желтая карточка
Т. Уолкотт
89'
83'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
М. Эдегор
Замена
С. Эдози
️️️️
С. Армстронг
80'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Д. Арибо
73'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Армстронг
73'
72'
Замена
К. Тирни
️️️️
Б. Уайт
71'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Мартинелли
ГОЛ! 1:1!
С. Армстронг
Пас отдал
М. Эльюнусси
65'
29'
Желтая карточка
Б. Сака
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Джака
Пас отдал
Б. Уайт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Хуан Лариос
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
27
Льюис Пэйн
ЦП
8
Райан Финниган
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Базуну
15
Перро
13
Лянко
22
Салису
15
Чалета-Цар
27
Диалло
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
18
Арибо
10
Эльюнусси
10
Армстронг
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
5
Томиясу
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Жезус
17
Армстронг
23
Эдози
23
Эдози
17
Армстронг
10
Армстронг
32
Уолкотт
32
Уолкотт
10
Армстронг
18
Арибо
19
Адамс
19
Адамс
18
Арибо
4
Уайт
63
Тирни
63
Тирни
4
Уайт
8
Эдегор
20
Виейра
20
Виейра
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Нкетиа
9
Нкетиа
7
Мартинелли
Остались в запасе
Саутгемптон
Арсенал
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Хуан Лариос
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
8
Райан Финниган
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Хуан Лариос
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
8
Райан Финниган
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Саутгемптон - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
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