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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Русенборг
Мольде - Русенборг: обзор матча 23 октября 2022
Мольде
23.10.2022, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
2 : 1
Завершен
Русенборг
9'
О. Брюнхильдсен
64'
Д. Фофана
77'
Л. Корник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Русенборг
Желтая карточка
Я. Карлстрем
89'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
М. Андре Кааса
83'
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Фьортофт Левик
83'
77'
ГОЛ! 2:1!
Л. Корник
Пас отдал
Э. Тагсет
74'
Замена
M. Sivertsen Broholm
️️️️
П. Скьельбред
Замена
М. Эйкрем
️️️️
О. Брюнхильдсен
74'
ГОЛ! 2:0!
Д. Фофана
64'
61'
Замена
С. Веччиа
️️️️
К. Мани Ингасон
Замена
Б. Хансен
️️️️
М. Бьорнбак
61'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
Э. Брейвик
60'
33'
Желтая карточка
Л. Корник
19'
Желтая карточка
М. Хенриксен
ГОЛ! 1:0!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
Э. Брейвик
9'
Желтая карточка
Э. Брейвик
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
4-3-2-1
28
Карлстрем
33
Риса
15
Бьорнбак
19
Хауган
8
Левик
20
Маннсверк
15
Кааса
10
Брейвик
17
Брюнхильдсен
16
Эриксен
27
Фофана
3-4-3
1
Хансен
29
Рейтан
5
Роджерс
2
Корник
8
Беркеейет
5
Скьельбред
20
Тагсет
7
Хенриксен
20
Тенгстедт
19
Хольс
10
Ингасон
15
Бьорнбак
16
Хансен
16
Хансен
15
Бьорнбак
15
Кааса
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
15
Кааса
8
Левик
28
Гредем
28
Гредем
8
Левик
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
10
Брейвик
15
Кнутсон
15
Кнутсон
10
Брейвик
10
Ингасон
23
Веччиа
23
Веччиа
10
Ингасон
5
Скьельбред
80
80
5
Скьельбред
Остались в запасе
Мольде
Русенборг
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Мольде - Русенборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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