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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Аланьяспор
Галатасарай - Аланьяспор: обзор матча 23 октября 2022
Галатасарай
23.10.2022, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Аланьяспор
11'
Д. Мертенс
22'
М. Икарди
68'
Ю. Балковец
90+1'
А. Хассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Аланьяспор
Красная карточка
А. Бартакжи
90'
+5
Желтая карточка
Б. Кутлу
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
А. Хассан
Пас отдал
З. Ферхат
Замена
Х. Сеферович
️️️️
М. Икарди
79'
73'
Желтая карточка
О. Айдын
Замена
Э. Байрам
️️️️
С. Оливейра
71'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
М. Рашица
71'
70'
Замена
З. Ферхат
️️️️
А. Лусамба
68'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Балковец
Замена
Б. Кутлу
️️️️
К. Караташ
58'
57'
Замена
И. Думбия
️️️️
Ф. Аксой
57'
Замена
П. Перейра
️️️️
Х. Рассул
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
Д. Мертенс
46'
46'
Замена
О. Айдын
️️️️
Д. Кандеяш
46'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Ю. Эздемир
Желтая карточка
М. Рашица
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Муслера
32'
Красная карточка
С. Боэ
31'
30'
Желтая карточка
Ю. Эздемир
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
С. Оливейра
22'
18'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
М. Икарди
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
8
Лерой Фер
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
64
Хуан Мата
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
3-1-1-2-3
16
Муслера
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Боэ
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Актюркоглу
7
Рашица
88
Караташ
9
Икарди
10
Мертенс
3-2-2-3
31
Рунарссон
23
Байир
5
Рассул
20
Аксой
88
Эздемир
8
Фер
11
Лусамба
10
Бекироглу
21
Кандеяш
19
Хассан
7
Караджа
27
Оливейра
23
Байрам
23
Байрам
27
Оливейра
10
Мертенс
15
Дюбуа
15
Дюбуа
10
Мертенс
7
Рашица
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
7
Рашица
88
Караташ
10
Кутлу
10
Кутлу
88
Караташ
9
Икарди
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Икарди
88
Эздемир
29
Балковец
29
Балковец
88
Эздемир
20
Аксой
8
Думбия
8
Думбия
20
Аксой
11
Лусамба
8
Ферхат
8
Ферхат
11
Лусамба
21
Кандеяш
70
Айдын
70
Айдын
21
Кандеяш
5
Рассул
13
Перейра
13
Перейра
5
Рассул
Остались в запасе
Галатасарай
Аланьяспор
1
Окан Кочук
ВР
11
Юнус Акгюн
ЦП
64
Хуан Мата
АП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
28
Уссама Таргаллин
ЦП
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Умут Гюнеш
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
11
Юнус Акгюн
ЦП
64
Хуан Мата
АП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Умут Гюнеш
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Галатасарай - Аланьяспор
3
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
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