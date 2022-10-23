Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Лиллестрем
Хаугесунд - Лиллестрем: обзор матча 23 октября 2022
Хаугесунд
23.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
0 : 1
Завершен
Лиллестрем
28'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Лиллестрем
90'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
И. Ибрахимай
89'
Замена
А. Адамс
️️️️
Л. Ольсен
Замена
Б. Лейте
️️️️
М. Кристенсен
77'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Ю. Эскесен
62'
60'
Желтая карточка
И. Огбу
Замена
Б. Нжие
️️️️
М. Самуэльсен
46'
Желтая карточка
Ю. Эскесен
37'
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ольсен
Пас отдал
И. Ибрахимай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
23
Гьермунд Осен
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
2
Ларс Рангер
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Хаугесунд
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
10
Билал Нжие
ПВ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
3-5-1-2
21
5
23
Педерсен
27
Санде
20
Зафейрис
26
Кристенсен
14
Самуэльсен
2
Теркильдсен
34
Эскесен
1
Селвик
18
Кригард
2-1-4-4
5
Огбу
20
Драгснес
18
Мэттью
29
Ибрахимай
4
Кнудсен
6
Кайринен
23
Осен
10
Ольсен
21
Кристиансен
4
Гарнас
2
Рангер
14
Самуэльсен
10
Нжие
10
Нжие
14
Самуэльсен
34
Эскесен
16
Содерлунд
16
Содерлунд
34
Эскесен
26
Кристенсен
16
Лейте
16
Лейте
26
Кристенсен
29
Ибрахимай
10
10
29
Ибрахимай
10
Ольсен
45
Адамс
45
Адамс
10
Ольсен
Остались в запасе
Хаугесунд
Лиллестрем
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Хаугесунд - Лиллестрем
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
Новости команд
Все
Хаугесунд
Лиллестрем
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+