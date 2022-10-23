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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Наполи
Рома - Наполи: обзор матча 23 октября 2022
Рома
23.10.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
81'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Наполи
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Л. Спинаццола
86'
Замена
Н. Матич
️️️️
Д. Манчини
82'
Замена
М. Винья
️️️️
Р. Карсдорп
82'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
М. Камара
82'
81'
ГОЛ! 0:1!
В. Осимхен
Пас отдал
М. Политано
79'
Желтая карточка
С. Лоботка
78'
Желтая карточка
М. Оливера
75'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
75'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
П. Зелински
Желтая карточка
Р. Ибаньес
74'
Замена
А. Белотти
️️️️
Т. Абрахам
63'
57'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Т. Н'Домбеле
Желтая карточка
Б. Кристанте
51'
47'
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
45'
+2
Желтая карточка
И. Лосано
Желтая карточка
К. Смоллинг
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
37
Спинаццола
2
Карсдорп
2
Камара
4
Кристанте
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
18
Абрахам
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
15
Жуан
3
Мин-Джэ
17
Оливера
68
Лоботка
22
Н'Домбеле
20
Зелински
11
Лосано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
2
Карсдорп
6
Винья
6
Винья
2
Карсдорп
23
Манчини
18
Матич
18
Матич
23
Манчини
2
Камара
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
2
Камара
37
Спинаццола
14
Шомуродов
14
Шомуродов
37
Спинаццола
18
Абрахам
11
Белотти
11
Белотти
18
Абрахам
20
Зелински
70
Гаэтано
70
Гаэтано
20
Зелински
22
Н'Домбеле
99
Эльмас
99
Эльмас
22
Н'Домбеле
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
Остались в запасе
Рома
Наполи
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рома - Наполи
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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Рома
Наполи
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
3
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
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«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
Вчера, 09:02
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
3
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
Вчера, 09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
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